گروه استان‌ها - پس از مدت‌ها انتظار و با پیگیری فعالان اقتصادی و تلاش مسئولان مرتبط، سرانجام فرایند پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی در مناطق آزاد بانه و مریوان آغاز شد؛ اتفاقی مهم که می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این دو شهرستان و استان کردستان باشد.

پلاک‌گذاری آغاز شد، سهم مردم بانه و مریوان از رونق مناطق آزاد چیست؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، آغاز پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی در بانه و مریوان، خبری امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی و مردم منطقه است؛ اما پرسش مهم اینجاست که این اتفاق تا چه اندازه می‌تواند به رونق بازار، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم منجر شود؟

مناطق آزاد با هدف توسعه اقتصادی، تسهیل تجارت، جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی شکل می‌گیرند و انتظار می‌رود ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی این مناطق نیز در خدمت توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم بومی قرار گیرد.

با این حال، نباید آغاز پلاک‌گذاری خودروها به‌عنوان پایان مسیر توسعه مناطق آزاد تلقی شود. این اقدام تنها یکی از مراحل بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی بانه و مریوان است و موفقیت نهایی آن به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

تابناک کردستان در همین راستا چند مطالبه جدی را مطرح می‌کند:

نخست؛ مسئولان مربوطه باید به‌صورت شفاف اعلام کنند شهروندان بومی و ساکنان مناطق آزاد بانه و مریوان چه سهم و امتیازاتی از این طرح خواهند داشت و ضوابط بهره‌مندی آنان چیست.

دوم؛ برنامه مشخصی برای تبدیل ظرفیت مناطق آزاد به فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه برای جوانان بومی، ارائه شود.

سوم؛ زیرساخت‌های تجاری، حمل‌ونقل، گمرکی و خدماتی متناسب با ظرفیت‌های جدید توسعه یابد تا فعالیت اقتصادی در این مناطق با مشکلات و موانع اداری مواجه نشود.

چهارم؛ سازوکارهای نظارتی لازم برای جلوگیری از رانت، انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی پیش‌بینی شود و اطلاعات مربوط به روند اجرای طرح در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.

پنجم؛ مسئولان اقتصادی استان گزارشی روشن از برنامه‌های آینده مناطق آزاد بانه و مریوان، میزان جذب سرمایه‌گذاری و آثار پیش‌بینی‌شده آن بر اشتغال و معیشت مردم ارائه کنند.

بدون تردید، آغاز پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی اتفاقی قابل توجه و امیدوارکننده است؛ اما مردم کردستان انتظار دارند ثمرات این تحول را نه‌فقط در تردد خودروها، بلکه در رونق کسب‌وکارها، افزایش فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها مشاهده کنند.

مطالبه اصلی تابناک کردستان از مسئولان این است: مناطق آزاد بانه و مریوان نباید صرفاً به محلی برای واردات و پلاک‌گذاری خودرو تبدیل شوند؛ این مناطق باید به موتور محرک اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کردستان تبدیل شوند.

اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان با ارائه برنامه‌ای عملیاتی و قابل ارزیابی، پاسخ دهند: سهم مردم از این فرصت اقتصادی چیست و چه زمانی آثار آن در زندگی روزمره شهروندان نمایان خواهد شد؟