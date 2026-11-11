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تابناک گزارش میدهد؛

بیجار به استقبال شهید گمنام رفت + فیلم

گروه استان‌ها - مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور شهرستان بیجار برگزار شد.

کد خبر: 4201314تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور مهندس کاظم کاظمی فرماندار شهرستان بیجار، اعضای شورای تأمین، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.


در این آیین معنوی، مردم شهیدپرور بیجار با حضور در مسیر استقبال از پیکر مطهر این شهید والامقام، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند.

حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی به مقام شامخ شهیدانی بود که برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

این مراسم در فضای معنوی ایام فاطمیه، بار دیگر پیوند عمیق فرهنگ شهادت با مکتب اهل‌بیت (ع) را یادآور شد و نشان داد که یاد و نام شهدا همچنان در قلب مردم این سرزمین زنده و ماندگار است.

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برچسب ها

کردستانشهید گمنامبیجار

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