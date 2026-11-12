میزبانی از شهید گمنام افتخاری بزرگ برای مردم شهرستان است + فیلم

گروه استان‌ها - مرتضی جوانمردی، فرماندار شهرستان قروه، با اشاره به جایگاه والای شهدا و ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام افتخاری بزرگ برای مردم شهیدپرور قروه است.

«مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه،در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه مراسم میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام، با اشاره به مسئولیت همگانی در قبال شهدا و ترویج فرهنگ شهادت اظهار کرد: همه ما به نوعی مدیون شهدا هستیم و این مسئولیت برای بنده به‌عنوان نماینده دولت در شهرستان سنگین‌تر است.





وی افزود: وظیفه داریم ارزش‌های والای شهادت را به نسل جوان و شهروندان منتقل کنیم؛ مردمی که سال‌ها در پایداری و پاسداری از ارزش‌های نظام در سطح کشور زبانزد بوده‌اند.

فرماندار قروه با بیان اینکه پیگیری برای میزبانی از شهید گمنام از سال‌ها پیش با همراهی مسئولان ذی‌ربط شهرستان انجام شده است، تصریح کرد: امروز این افتخار نصیب مردم شهرستان شده تا میزبان پیکر مطهر شهیدی والامقام باشند که مایه افتخار خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان قروه است.

جوانمردی در پایان ضمن تبریک این افتخار به مردم شهرستان قروه خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با پاسداشت یاد و راه شهدا، دین خود را به این عزیزان ادا کنیم.