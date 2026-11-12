گروه استان‌ها - در حالی سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان از نظارت مستمر، شفافیت و همکاری دستگاه‌ها برای پیشبرد نهضت ملی مسکن سخن می‌گوید که انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد حوزه راه و شهرسازی استان، از عقب‌ماندگی جدی در صدور پروانه‌های ساختمانی و واگذاری گروهی ساخت‌وساز تا ضعف نظارت و تعارض مسئولیت‌ها حکایت دارد؛ وضعیتی که این پرسش را جدی‌تر می‌کند: چرا با وجود برگزاری جلسات متعدد، گره‌های نهضت ملی مسکن کردستان همچنان باز نشده است؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نهضت ملی مسکن در کردستان بیش از آنکه به جلسات پی‌درپی و وعده‌های مدیریتی نیاز داشته باشد، تشنه تصمیم‌های عملی، پاسخگویی شفاف و نظارت مؤثر است. طرحی که قرار بود بخشی از دغدغه دیرینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را کاهش دهد، اکنون با مجموعه‌ای از چالش‌های اجرایی، مدیریتی و نظارتی مواجه است؛ چالش‌هایی که نمی‌توان همه آن‌ها را به کمبود منابع یا همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی نسبت داد.

انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی و واگذاری گروهی ساخت‌وساز، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اجرایی این بخش ترسیم می‌کند. بر اساس این انتقادها، کردستان در صدور پروانه‌های ساختمانی و واگذاری گروهی ساخت‌وساز با شرایطی بحرانی روبه‌رو شده و در برخی شاخص‌ها، جایگاهی نزدیک به انتهای جدول کشوری دارد؛ موضوعی که اگر با آمار رسمی و مقایسه عملکرد استان‌ها تأیید شود، نیازمند توضیحی فراتر از توجیهات معمول اداری است.

نکته قابل تأمل‌تر، هم‌زمانی مسئولیت‌های مدیریتی در حوزه راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری است. «امیر قادری» که در جایگاه سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان نیز مسئولیت دارد، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که انتظار می‌رود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر عملکرد آن‌ها را تقویت کند. با این حال، هنگامی که انتقادها متوجه عملکرد مجموعه‌ای می‌شود که در زنجیره مدیریتی و نظارتی همین حوزه قرار دارد، مسئله پاسخگویی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا ساختار فعلی مدیریت و نظارت توانسته است مسئولیت‌ها را به‌درستی تفکیک کند؟ آیا دستگاه‌های مسئول به دلیل ضعف عملکرد مورد بازخواست قرار می‌گیرند یا تعدد جلسات و تقسیم مسئولیت‌ها، عملاً به راهی برای پاس‌کاری مشکلات تبدیل شده است؟

از سوی دیگر، اظهارات اخیر سرپرست معاونت عمرانی استانداری درباره ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها، تقویت نظارت و شفافیت در اطلاع‌رسانی به متقاضیان، اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده توجه مدیریت استان به مشکلات موجود است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

تأکید بر اینکه هیچ موضوعی از متقاضیان پنهان نخواهد ماند، زمانی معنا پیدا می‌کند که اطلاعات دقیق و قابل سنجشی از وضعیت پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، مشکلات تأمین زمین، وضعیت تسهیلات بانکی، زمان‌بندی تحویل واحدها و موانع موجود به‌صورت عمومی منتشر شود. شفافیت صرفاً یک وعده مدیریتی نیست؛ بلکه حق متقاضیانی است که بخش مهمی از سرمایه و توان اقتصادی خود را در این طرح قرار داده‌اند.

از طرف دیگر، تأکید قادری بر برگزاری جلسات هفتگی و ضرورت تبدیل مصوبات به اقدامات اجرایی، خود حاوی یک اعتراف مدیریتی قابل تأمل است؛ اینکه جلسات نباید صرفاً به ارائه گزارش محدود شوند. اما پرسش اینجاست که اگر جلسات قبلی به تصمیم‌های مؤثر و رفع موانع منجر نشده‌اند، علت آن چه بوده و چه کسی باید درباره مصوبات اجرا نشده پاسخگو باشد؟

مدیریت نهضت ملی مسکن در کردستان نیازمند خروجی‌های روشن و قابل ارزیابی است؛ از جمله تعیین تکلیف پروژه‌های متوقف یا کند، مشخص شدن سهم هر دستگاه در تأخیرها، اعلام زمان‌بندی واقعی تکمیل واحدها و انتشار گزارش عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول.

در این میان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در اجرای طرح‌های مسکن باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود مورد ارزیابی قرار گیرد. البته نقد عملکرد هر دستگاه باید بر پایه آمار مستند، تفکیک وظایف قانونی و بررسی دقیق سهم آن در مشکلات موجود صورت گیرد، نه صرفاً با طرح اتهام‌های کلی.

واقعیت این است که مردم کردستان با وعده خانه‌دار شدن وارد نهضت ملی مسکن شده‌اند، نه برای آنکه سال‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مسئول سرگردان بمانند. برای بسیاری از متقاضیان، هر ماه تأخیر به معنای افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید و دورتر شدن رؤیای خانه‌دار شدن است.

اکنون انتظار می‌رود مدیریت ارشد استان به‌جای تکرار ضرورت هماهنگی و نظارت، با انتشار یک گزارش شفاف و مستند، به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: کردستان دقیقاً در چه جایگاهی از اجرای نهضت ملی مسکن قرار دارد؟ سهم هر دستگاه در عقب‌ماندگی احتمالی چقدر است؟ چه تعداد پروژه با تأخیر مواجه‌اند و مهم‌تر از همه، چه زمانی قرار است این مشکلات برطرف شوند؟

نهضت ملی مسکن کردستان بیش از آنکه به وعده‌های تازه نیاز داشته باشد، به کارنامه‌ای روشن از عملکرد مدیران نیازمند است؛ کارنامه‌ای که در آن نه جلسات، بلکه خانه‌های ساخته‌شده، پروژه‌های تعیین‌تکلیف‌شده و رضایت متقاضیان معیار موفقیت باشد.