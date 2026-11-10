گروه استان‌ها - سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از تقویت نظارت بر روند اجرای این طرح، شفاف‌سازی اطلاعات برای متقاضیان و پیگیری هفتگی موانع اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «امیر قادری» ، سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان، در جلسه بررسی مشکلات نهضت ملی مسکن استان که در سنندج برگزار شد، با تأکید بر جدیت دولت در پیشبرد طرح‌های مسکن اظهار کرد: دولت چهاردهم با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود، سیاست‌ها و حمایت‌های مختلفی را برای اجرای این طرح تعریف کرده و شورای عالی مسکن نیز به‌صورت مستمر روند پیشرفت پروژه‌ها را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، افزود: اجرای این طرح نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است و هر مجموعه‌ای که در این زمینه مسئولیتی بر عهده دارد، باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهد؛ چراکه کوتاهی هیچ دستگاهی در این زمینه قابل قبول نیست.

قادری همچنین از تقویت سازوکارهای نظارتی بر اجرای نهضت ملی مسکن در کردستان خبر داد و گفت: در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی، پیوست اجتماعی این طرح نیز مورد توجه قرار گرفته است تا زمینه افزایش رضایتمندی متقاضیان و شفافیت در روند اجرای پروژه‌ها فراهم شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به متقاضیان تصریح کرد: هیچ موضوعی از مردم و متقاضیان پنهان نخواهد ماند و تلاش می‌کنیم اطلاعات و مسائل مرتبط با پروژه‌ها به‌صورت روشن و شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.

وی در ادامه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل را برای رفع موانع اجرای پروژه‌ها ضروری دانست و خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی بررسی نهضت ملی مسکن نباید صرفاً به ارائه گزارش محدود شود، بلکه باید در هر جلسه مشکلات شناسایی، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری و تا جلسه بعد اقدامات عملی برای رفع موانع انجام شود.

قادری تأکید کرد: هدف اصلی این جلسات، پیگیری مستمر مصوبات و تبدیل تصمیمات به اقدامات اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان است.