گروه استان‌ها - در پی مطالبه‌گری و پیگیری‌های مستمر تابناک درباره بلاتکلیفی مسکن ملی قروه، فرماندار شهرستان از انجام بخش عمده‌ای از مراحل اداری و ارسال پرونده به وزارت راه و شهرسازی برای طی مراحل نهایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، موضوع بلاتکلیفی پروژه نهضت ملی مسکن قروه و سرگردانی حدود ۸ هزار متقاضی، طی ماه‌های گذشته به یکی از مطالبات جدی مردم این شهرستان تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که تابناک با پیگیری‌های مستمر، گفت‌وگو با مسئولان و دنبال کردن آخرین وضعیت این پروژه، تلاش کرده است صدای متقاضیان را به گوش مدیران مربوطه برساند.

در همین راستا، «مرتضی جوانمردی» فرماندار شهرستان قروه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، آخرین وضعیت این پروژه را تشریح کرد و از پیشرفت روند رفع موانع اداری و قانونی آن خبر داد.





وی اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن قروه سال‌ها با مشکلات و موانع متعددی از جمله مسائل مربوط به نوع و وضعیت زمین، معارضات معدنی و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده که خوشبختانه بخش عمده این مشکلات در سطح شهرستان و استان پیگیری و برطرف شده است.

جوانمردی افزود: موضوع زمین در شورای تأمین شهرستان مطرح و موافقت‌های لازم اخذ شد. همچنین مسائل مربوط به معدن کوثر و استعلام‌های جهاد کشاورزی و محیط زیست نیز در فرایند پیگیری قرار گرفت و مراحل مربوط به آن انجام شده است.

فرماندار قروه با اشاره به شناسایی حدود ۸ هزار متقاضی واجد شرایط در این طرح گفت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان اولیه، پس از بررسی و پایش قانونی، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در فاز شش، یک‌هزار و ۱۶۰ نفر در فاز هشت و حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت واجد شرایط شناخته شده‌اند.

وی ادامه داد: پرونده برای بررسی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و اکنون تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان یکی از مراحل مهم باقی‌مانده است. پس از آن نیز موضوع قطعه‌بندی و تعیین بر و کف زمین از طریق کمیسیون ماده پنج پیگیری خواهد شد.

جوانمردی ابراز امیدواری کرد با عبور از مراحل باقی‌مانده، زمینه تعیین تکلیف زمین و حل مشکل مسکن حدود ۸ هزار متقاضی در شهرستان قروه فراهم شود.

تابناک کردستان ضمن قدردانی از پیگیری‌های صورت‌گرفته، تأکید می‌کند مطالبه مسکن ملی قروه همچنان در اولویت پیگیری‌های این رسانه قرار دارد و تا رسیدن به نتیجه عملی، روند اجرای وعده‌ها و اقدامات مسئولان را دنبال خواهد کرد.

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