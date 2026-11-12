هوای کردستان تا یکشنبه پایدار است؛ احتمال بارش پراکنده در شمال و غرب استان

گروه استان‌ها - رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان از تداوم هوای پایدار و بدون بارش در استان تا ظهر یکشنبه خبر داد و گفت: از عصر یکشنبه با ورود موجی ضعیف، برخی مناطق شمالی و غربی استان شاهد رگبارهای پراکنده خواهند بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بر اساس آخرین پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، از امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه تا ظهر یکشنبه هفته آینده، شرایط جوی در شهرستان‌های مختلف کردستان پایدار و عمدتاً بدون بارش خواهد بود.

بر اساس این پیش‌بینی، در ساعات اولیه روز به دلیل پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده‌ها، احتمال شکل‌گیری غبار صبحگاهی در سطح استان وجود دارد.

همچنین از عصر روز یکشنبه، موج بارشی ضعیفی وارد کردستان می‌شود که می‌تواند در برخی مناطق شمالی و غربی استان موجب رگبارهای پراکنده باران شود.

از دیگر نکات قابل توجه پیش‌بینی هواشناسی، روند افزایشی دمای هوا طی سه روز آینده است که موجب کاهش شدت سرمای هوا در مناطق مختلف استان خواهد شد.

بررسی پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی نشان می‌دهد شهرستان‌های سنندج، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سقز، سروآباد، قروه، کامیاران، مریوان، نساره و هزارکانیان در روزهای آینده عمدتاً آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهند داشت.

با توجه به احتمال شکل‌گیری غبار صبحگاهی در ساعات ابتدایی روز، رعایت توصیه‌های بهداشتی به‌ویژه برای گروه‌های حساس ضروری است.