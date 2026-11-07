گروه استان‌ها ـ مدیریت بحران استان کردستان با اعلام آخرین آمار بارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت ۲۱:۳۰ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از ثبت ۲۱۱ میلی‌متر بارندگی در اورامان تخت خبر داد؛ رقمی که این منطقه را در صدر ایستگاه‌های پربارش استان قرار داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیریت بحران استان کردستان، بارش‌های اخیر در نقاط مختلف استان شدت متفاوتی داشته و میانگین بارش کل سامانه در سطح استان به ۴۴.۱ میلی‌متر رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه اورامان تخت با ۲۱۱ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، ایستگاه سلین با ۱۲۶.۴ میلی‌متر، دزلی با ۱۰۴ میلی‌متر، مریوان با ۹۲.۱ میلی‌متر و سروآباد با ۸۴.۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان بارش قرار دارند.

همچنین میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه باخان ۷۲.۳ میلی‌متر، بله‌که ۶۵.۴ میلی‌متر، یوالحسن ۵۹.۷ میلی‌متر، کیله‌شین ۵۳.۲ میلی‌متر و دره‌ویان علیا ۵۳.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

طبق آمار ثبت‌شده، میانگین بارش استان در بازه زمانی شش‌ساعته نیز ۱۰.۶ میلی‌متر بوده و در این مدت ایستگاه اورامان تخت با ثبت ۲۵ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش شش‌ساعته را به خود اختصاص داده است.

مدیریت بحران استان کردستان با رصد مستمر شرایط جوی و وضعیت بارندگی در مناطق مختلف استان، آمار ایستگاه‌های هواشناسی را به‌صورت مستمر پایش می‌کند.