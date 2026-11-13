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نماینده ولی فقیه در کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

حضور شهدای گمنام، معنویت و تعهد جامعه را تقویت می‌کند + فیلم

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به جایگاه والای شهدای گمنام گفت: حضور این شهدا در جامعه، معنویت‌زا و موجب تقویت روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری در میان نسل جوان است.

کد خبر: 4201568تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

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حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه مراسم تشییع شهید گمنام، با اشاره به مظلومیت شهدای گمنام اظهار کرد: این شهدا انسان‌هایی ایثارگر بودند که سالیان طولانی پس از شهادت، زیر آوارها و خاک مدفون ماندند و حتی پس از آن نیز هویتشان شناسایی نشد و مظلومانه به خاک سپرده شدند.


وی افزود: حضور شهدای گمنام در جامعه، معنویت‌زا است و تعهد و مسئولیت ما را افزایش می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به سن ۱۷ سالگی شهید گمنام تشییع‌شده، ابراز امیدواری کرد: جوانان از این شهدا الگو بگیرند و با تأثیرپذیری از سیره و فداکاری آنان، مسیر انقلاب و اسلام را به شایستگی ادامه دهند.

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برچسب ها

نماینده ولی فقیهشهید گمنامتشییع و تدفین شهید گمنام

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