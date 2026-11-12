گروه استان‌ها - پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی سریش‌آباد ـ دیرکلو در قطعه نخست، به طول ۷.۲ کیلومتر و با اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان، با مشارکت سازمان راهداری و ایمیدرو و با پیمانکاری شرکت‌های آسفالت اندیش دانا و آبادگران نوین آریایی کلنگ‌زنی شد.

«شهرام شکری»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: پروژه بهسازی و آسفالت محور سریش‌آباد ـ دیرکلو در قطعه نخست، با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اجرا می‌شود.





وی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته‌شده برای اجرای این پروژه افزود: مجموع اعتبار این طرح ۱۹۰ میلیارد تومان است که ۹۵ میلیارد تومان آن از سوی سازمان ایمیدرو تأمین می‌شود و مابقی اعتبار نیز بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با بیان اینکه این پروژه با به‌کارگیری دو پیمانکار در مجموع به طول ۷.۲ کیلومتر اجرا خواهد شد، گفت: شرکت آسفالت اندیش دانا در قطعه الف و شرکت آبادگران نوین آریایی در قطعه ب اجرای عملیات را بر عهده دارند.

شکری با اشاره به زمان‌بندی اجرای پروژه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در صورت مساعد بودن شرایط و فراهم بودن فصل کاری، عملیات اجرایی طرح در سال جاری آغاز شود و در صورت فراهم نشدن شرایط، پروژه در سال آینده بدون وقفه وارد مرحله اجرا خواهد شد.

وی در پایان از پیگیری‌های نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان و مدیران استانی قدردانی کرد و افزود: دکتر شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان، آقای جوانمردی و همچنین مهندس خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، برای تصویب و تأمین اعتبار این پروژه تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند.