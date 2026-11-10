تابناک گزارش میدهد؛
کمکهای مردمی به نیازمندان در کردستان ۲۷۰ درصد افزایش یافت/ زکات ۸۳ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴
گروه استانها ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان از رشد ۲۷۰ درصدی کمکهای مردمی طی پنج سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که میزان زکات جمعآوریشده در استان طی سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «رضا طوسی»،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست تخصصی حوزه زکات که با حضور مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد کشور و اعضای شورای مدیران برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردم استان در کمکهای مؤمنانه و حمایت از اقشار نیازمند طی پنج سال اخیر روندی افزایشی داشته و میزان این کمکها با رشد ۲۷۰ درصدی همراه بوده است.
وی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در تحقق اهداف کمیته امداد افزود: تعامل و همکاری سازنده با دستگاههای اجرایی و بخشهای تخصصی، نقش مؤثری در تقویت برنامههای حمایتی و بهبود عملکرد استان در حوزه جمعآوری زکات داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به آمار زکات جمعآوریشده در استان تصریح کرد: مجموع زکات جمعآوریشده در سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکتهای مردمی در این حوزه است.
طوسی همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ زکات، انفاق و کمک به نیازمندان تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت اقشار مختلف مردم برای تقویت این سنت دینی و اجتماعی شد
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