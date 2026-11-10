گروه استان‌ها ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان از رشد ۲۷۰ درصدی کمک‌های مردمی طی پنج سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که میزان زکات جمع‌آوری‌شده در استان طی سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «رضا طوسی»،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست تخصصی حوزه زکات که با حضور مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد کشور و اعضای شورای مدیران برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردم استان در کمک‌های مؤمنانه و حمایت از اقشار نیازمند طی پنج سال اخیر روندی افزایشی داشته و میزان این کمک‌ها با رشد ۲۷۰ درصدی همراه بوده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در تحقق اهداف کمیته امداد افزود: تعامل و همکاری سازنده با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های تخصصی، نقش مؤثری در تقویت برنامه‌های حمایتی و بهبود عملکرد استان در حوزه جمع‌آوری زکات داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به آمار زکات جمع‌آوری‌شده در استان تصریح کرد: مجموع زکات جمع‌آوری‌شده در سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت‌های مردمی در این حوزه است.

طوسی همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ زکات، انفاق و کمک به نیازمندان تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت اقشار مختلف مردم برای تقویت این سنت دینی و اجتماعی شد