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تابناک گزارش میدهد؛

مطالبه مردم هورامان از مسئولان؛ قطع مکرر شبکه‌های تلویزیونی با هر تغییر وضعیت آب‌وهوا

گروه استان‌ها ـ شهروندان منطقه هورامان از قطع مکرر شبکه‌های تلویزیونی با تغییر شرایط جوی گلایه‌مند هستند و خواستار رسیدگی جدی مسئولان مربوطه به این مشکل شدند.

کد خبر: 4200973تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شهروندان هورامان اعلام کرده‌اند که با هر بار تغییر وضعیت آب‌وهوا، دریافت سیگنال شبکه‌های تلویزیونی با اختلال مواجه شده و در مواردی پخش برنامه‌ها به‌طور کامل قطع می‌شود.

این مشکل که موجب نارضایتی خانواده‌های منطقه شده، دسترسی مردم به برنامه‌های تلویزیونی و اخبار را با دشواری روبه‌رو کرده است.

مردم هورامان با طرح این مطالبه از مسئولان صداوسیمای مرکز کردستان و دستگاه‌های متولی درخواست دارند ضمن بررسی فنی تجهیزات و زیرساخت‌های فرستنده‌های تلویزیونی منطقه، برای رفع اساسی این اختلال چاره‌اندیشی کنند تا با هر بار بارندگی، وزش باد یا تغییر شرایط جوی، شاهد قطع شبکه‌های تلویزیونی نباشند.

خبرگزاری تابناک کردستان ضمن انعکاس این مطالبه مردمی، پیگیر پاسخ و اقدامات مسئولان مربوطه در این زمینه خواهد بود.

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