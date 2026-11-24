گروه استان‌ها ـ مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس، بسیج را مکتبی برخاسته از ایمان، اخلاص و ولایت‌مداری دانست و بر تداوم مسیر شهدا و تقویت روحیه خدمت‌رسانی در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس و قرارگاه استانی شهید شهرام‌فر، در مراسم گردهمایی بسیجیان شهرستان بانه به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به جایگاه والای بسیج در نظام اسلامی اظهار کرد: بسیج شجره طیبه‌ای است که حضرت امام خمینی(ره) آن را بنیان نهاد و فرماندهان شهید با مجاهدت، ایثار و فداکاری، ریشه‌های آن را مستحکم‌تر ساختند.

وی با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک تشکیلات سازمانی نیست، بلکه تفکر، فرهنگ و مکتبی برخاسته از ایمان، اخلاص و ولایت‌مداری است، افزود: بسیج همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، از دفاع مقدس تا میدان‌های سازندگی، خدمت‌رسانی و مقابله با تهدیدات دشمن، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته است.





مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس با اشاره به ضرورت حفظ روحیه بسیجی در جامعه، بر تداوم مسیر شهدا، تقویت بصیرت و وحدت و آمادگی همه‌جانبه در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

توکلی هفته بسیج را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت دانست و بر ضرورت انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل جوان تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت فرهنگ بسیجی در جامعه، زمینه‌ساز تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت راه شهدا خواهد بود.