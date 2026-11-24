نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد؛
روحانیت باید با رفتار و عمل خود، پرچمدار دین و اندیشه باشد
گروه استانها ـ نماینده ولیفقیه در استان کردستان با تأکید بر نقش اثرگذار روحانیت در جامعه گفت: هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمترسانی و غمگساری مردم، سه وظیفه اساسی روحانیت است و امروز فرصت ارزشمندی برای انجام این مسئولیتها در اختیار داریم.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در همایش پرچمداران دین و اندیشه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مجموعههای مختلف در ماههای گذشته، بر ضرورت تبیین دستاوردهای اسلام و انقلاب و نقشآفرینی مؤثر روحانیت در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به آیه ۴۵ سوره احزاب و معرفی پیامبر اکرم(ص) بهعنوان شاهد، بشارتدهنده و هشداردهنده، اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) الگوی ما هستند و روحانیت نیز باید در عرصههای مختلف، مظهر امیدآفرینی، نشاط دینی و تبیین خوبیهای اسلام باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با بیان اینکه دورانهای مختلف و شرایط سخت نیز به پایان میرسند، افزود: همانگونه که امروز با خاطرات دوران دفاع مقدس زندگی میکنیم، این دوران نیز به فضل پروردگار به پایان خواهد رسید و آنچه اهمیت دارد، انجام وظیفه در شرایط کنونی است.
پورذهبی با اشاره به ضرورت موضعگیری در برابر اتفاقات و حوادث مهم جامعه، خاطرنشان کرد: گاهی انسان وظیفه دارد سکوت کند و گاهی نیز وظیفه دارد سخن بگوید؛ طلبه و روحانی معلم است و باید در حد توان خود، حقایق را بیان کند و به مردم آگاهی بدهد.
وی در ادامه به روایتی از امام صادق(ع) با مضمون «کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم» اشاره کرد و گفت: مردم را با رفتارتان به خوبیها دعوت کنید. ادامه این روایت نیز بر تقوا، تلاش، نماز و انجام کارهای خیر تأکید دارد؛ چراکه مردم باید این ویژگیها را در رفتار و عمل ما ببینند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با تأکید بر مسئولیت سنگین روحانیت در عرصههای مختلف اجتماعی، اظهار کرد: گاهی یک روحانی یا معلم در موقعیتی قرار میگیرد که هزاران نفر تحت تأثیر رفتار و عملکرد او هستند؛ بنابراین باید مراقب باشیم که مردم از ما تقوا، تلاش، نماز و خیرخواهی ببینند.
پورذهبی با اشاره به دیدار جمعی از نمایندگان ولیفقیه با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۱، به نقل از ایشان بیان کرد: «سعی کنید رفتارتان رفتاری باشد که باعث آبرو برای اسلام و انقلاب باشد. در رفتار و مسائل مالی موجب یأس مؤمنین و خوشحالی دشمن نشود.»
وی سه وظیفه اساسی روحانیت را هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمترسانی و غمگساری مردم عنوان کرد و افزود: هدایت دینی نیازمند شناخت و تبیین معارف اسلام است و هدایت سیاسی نیز مطالعه، تحلیل و آگاهی میطلبد. روحانیت باید در کنار این دو وظیفه، در خدمت مردم باشد و مشکلات و دغدغههای آنان را درک کند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت تلاش در دوران کنونی، تصریح کرد: این دوران، دوران کار و تلاش است و هرچه بیشتر تلاش کنیم، تأثیرات بیشتری در آینده خواهیم داشت.
پورذهبی با بیان اینکه شرایط امروز فرصت ارزشمندی برای فعالیتهای دینی و اجتماعی فراهم کرده است، گفت: هرچند مشکلات، سختیها و ناکامیهایی وجود دارد، اما میدان کار همچنان فراهم است و میتوان در این شرایط به ترویج اندیشههای دینی و خدمت به جامعه پرداخت.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان همایش و تلاشهای مجموعههای مختلف در عرصههای گوناگون، خاطرنشان کرد: باید قدر این فرصتها، دوستیها، رفاقتها و ظرفیتهای نظام اسلامی را بدانیم و با تلاش بیشتر، شکرگزار این نعمتها باشیم.
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