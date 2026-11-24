گروه استان‌ها - یک دامدار و بهره‌بردار عرفی در روستای کاکوذکریا از توابع شهرستان مریوان، با همکاری اداره منابع طبیعی، چهار هکتار از مراتع این روستا را با بذر گونه‌های بومی کما و جاشیر کپه‌کاری کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در راستای احیا و تقویت پوشش گیاهی مراتع و با هدف مدیریت پایدار منابع طبیعی، یک دامدار و بهره‌بردار عرفی در روستای کاکوذکریا از توابع شهرستان مریوان، اقدام به بذرکاری چهار هکتار از اراضی ملی این روستا کرد.

در این طرح مشارکتی، بذر گونه‌های بومی مرتعی کما و جاشیر با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان تأمین و عملیات کپه‌کاری در محدوده مرتعی تحت بهره‌برداری این دامدار اجرا شد.

«وریا محمدی» ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان، با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: بذرهای موردنیاز از سوی اداره منابع طبیعی تأمین و در اختیار بهره‌بردار قرار گرفت و عملیات کپه‌کاری با مشارکت وی انجام شد.

وی مشارکت جوامع محلی را در اجرای طرح‌های احیای مراتع ضروری دانست و افزود: این همکاری نقش مؤثری در حفاظت و تقویت پوشش گیاهی، افزایش منابع علوفه‌ای و مدیریت پایدار سرمایه‌های طبیعی دارد.

بر اساس این گزارش، روستای کاکوذکریا دومین روستای شهرستان مریوان است که در چارچوب این برنامه، عملیات بذرکاری گونه‌های بومی مرتعی در آن اجرا شده است. پیش از این نیز در آبان‌ماه سال جاری، ۴۰ هکتار از مراتع روستای شیخ‌عطار بذرکاری شده بود.

این اقدامات در صورت تداوم و مشارکت بیشتر بهره‌برداران محلی می‌تواند گامی مؤثر در جلوگیری از تخریب مراتع و تقویت ظرفیت‌های طبیعی و علوفه‌ای شهرستان مریوان باشد.