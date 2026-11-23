سرهنگ «مهدی شیخ جعفری» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان کردستان ، ضمن تبریک هفته بسیج به مردم شریف شهرستان دهگلان اظهار کرد: در سومین روز از هفته بسیج، مجمع عالی بسیج شهرستان با حضور رئیس مجمع، نخبگان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان فرمانداری برگزار می‌شود.





وی افزود: مسائل و مشکلات شهرستان در قالب ۶ کارگروه تخصصی احصا و بررسی شده و در این نشست، پیشنهادها و راهکارهای سه کارگروه درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات شهرستان مطرح خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان با اشاره به نقش مجمع عالی بسیج در پیگیری مطالبات و مسائل منطقه‌ای تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده با ریاست آقای رسولی، رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان، پیگیری می‌شود تا با همکاری مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط شهرستان فراهم شود.