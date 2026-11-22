تابناک گزارش میدهد؛
افتتاح پروژه آبخیز تا جالیز در دهگلان + فیلم
گروه استانها - پروژه « آبخیز تا جالیز » با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال، در شهرستان دهگلان افتتاح شد؛ طرحی که با اجرای ۶ سازه آبخیزداری، به مهار روانآبها، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت منابع آب زیرزمینی کمک میکند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مراسم افتتاح پروژه «آبخیز تا جالیز» با حضور جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، فرماندار دهگلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، این پروژه با مشارکت بسیج سازندگی و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده و برای آن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
گفتنی است، اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری نقش مهمی در کنترل فرسایش خاک، کاهش خسارت سیلابهای شدید و تغذیه سفرههای زیرزمینی دارد؛ موضوعی که برای دشتهای شرقی استان، با توجه به کسری مخزن آب، اهمیت ویژهای دارد.
طی سه دهه گذشته، این طرحها در ۵۰ حوزه آبخیز و در وسعتی حدود ۶۰۰ هزار هکتار اجرا شده است، به گفته شریفیپور، در بارندگیهای ۱۴ و ۱۸ آبانماه، حدود ۵۴ میلیون مترمکعب از روانآبها مدیریت و بخشی از آن به سفرههای زیرزمینی هدایت شد.
در شهرستان دهگلان و در چارچوب قرارگاه محرومیتزدایی و تفاهمنامه با بسیج سازندگی سپاه بیتالمقدس، ۶ سازه آبخیزداری با حجم ۲ هزار و ۷۰۰ مترمکعب و اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان اجرا شده است، از این تعداد چهار سازه در بایه و دو سازه در قلهپولاد و قلقله قرار دارد؛ سازههایی که با مهار روانآبها، به حفاظت از منابع آب و خاک و پایداری طبیعت منطقه کمک میکنند.
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