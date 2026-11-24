گروه استان‌ها - سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منطقه نایسر، در حاشیه برگزاری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی، نرم‌افزار برنامه سو را با هدف معرفی قابلیت‌های آن و ترغیب مسئولان به ترویج استفاده از این ابزار میان شهروندان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در حاشیه برگزاری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی در منطقه نایسر، «فائزه صالحی» ، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر این منطقه، با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی، نرم‌افزار جدید «برنامه سو» را به مسئولان حاضر معرفی کرد.

صالحی در این برنامه با تشریح قابلیت‌ها و امکانات این نرم‌افزار، از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست با معرفی و پیشنهاد استفاده از آن به شهروندان، زمینه آشنایی بیشتر مردم با این ابزار و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن را فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی در توسعه استفاده از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: مشارکت و همراهی مسئولان در معرفی این نرم‌افزار می‌تواند به تسهیل فرآیندها، افزایش آگاهی عمومی، بهبود خدمت‌رسانی و تقویت ارتباط میان نهادهای اجرایی و جامعه کمک کند.

این برنامه در راستای تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت ابزارهای نوین در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.