گروه استان‌ها ـ معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر نقش فرهنگ بسیجی و روحیه جهادی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و فرهنگ جهاد و شهادت، در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کرده و با صبوری و هوشمندی از مشکلات عبور خواهد کرد.

تفکر بسیجی و فرهنگ شهادت، ضامن اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «سعید شعبانی» معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در سخنرانی خود در دویست‌وشصت‌وهشتمین تجمع شبانه مردم شهرستان قروه در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: مادران و همسران شهدا با تأسی از حضرت ام‌البنین(س) و حضرت فاطمه زهرا(س)، نماد صبر، بردباری و استقامت هستند و نقش بسزایی در امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند.

وی افزود: مادران و همسران شهدا در جای‌جای ایران اسلامی، به‌ویژه در استان کردستان، سرزمین مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های بزرگ، استوانه‌های مقاومت و الگوهایی شایسته برای دختران و همسران ایران اسلامی به شمار می‌روند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ولایت فقیه، اعتقاد به خداوند متعال، قرآن کریم، پایبندی به ارزش‌های دینی و اسلامی و تمدن چند هزارساله ایران، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که موجب استحکام نظام و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان شده‌اند.

شعبانی با بیان اینکه مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده و بی‌نظیر است، گفت: همین ظرفیت‌ها موجب شده است ملت بزرگ و رشید ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه و استکبار جهانی بایستد و شکوه و جلال پوشالی آن‌ها را به چالش بکشد.

وی با اشاره به هفته بسیج، تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ را از اقدامات راهبردی و حکیمانه انقلاب اسلامی دانست و افزود: تفکر بسیجی و روحیه جهادی در میان اقشار مختلف مردم، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است که زمینه ایستادگی در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان را فراهم کرده است.

فرهنگ جهاد و شهادت، رمز ایستادگی ملت ایران

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر جایگاه فرهنگ جهاد و شهادت در حفظ اقتدار کشور اظهار کرد: دشمنان به‌خوبی می‌دانند که ملت ایران از مرگ و شهادت هراسی ندارد و برای دفاع از ارزش‌ها، خاک، ناموس و ولایت خود آماده فداکاری است.

وی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: درود خدا بر پدران، مادران و همسران شهدا که چنین فرزندانی را تربیت کردند و امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت ایثار و فداکاری آنان در دنیا حرفی برای گفتن دارد.

شعبانی با اشاره به جنگ هشت‌ساله، تحریم‌ها، فتنه‌ها و تهدیدهای مختلف دشمنان بیان کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و توطئه‌ها، همچنان با قدرت و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی ایستاده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حوادث و درگیری‌های اخیر افزود: دشمنان با وجود وارد کردن خسارت‌ها و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه، نتوانستند به اهداف مورد نظر خود در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی دست پیدا کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان تأکید کرد: امروز ملت‌های آزادی‌خواه جهان، مقاومت و ایستادگی مردم ایران را دنبال می‌کنند و به برکت خون شهدا، عظمت و جایگاه ملت و تمدن ایرانی بیش از گذشته در جهان نمایان شده است.

صبر و هوشمندی، مسیر عبور از جنگ اقتصادی

شعبانی با اشاره به ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری در شرایط کنونی کشور گفت: صبوری، بردباری و خویشتن‌داری مردم، به‌ویژه در حوزه جنگ اقتصادی، زمینه‌ساز پیروزی قطعی ملت ایران خواهد بود و وعده‌های الهی درباره پیروزی جبهه حق محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، فشار اقتصادی و معیشتی را برای ناامید کردن مردم از نظام و انقلاب دنبال می‌کنند، تصریح کرد: باید با هوشمندی و بصیرت در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مسئولان به مردم اظهار کرد: انتظار می‌رود خادمان نظام، مسئولان دولت، مدیران و وزیران با تفکر بسیجی و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم و به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی، اقدامات عاجل و مؤثری انجام دهند.

وی افزود: تنها راه عبور از تهدیدها و مشکلات، قوی شدن در همه عرصه‌هاست و جمهوری اسلامی ایران باید با تکیه بر تفکر بسیجی، روحیه جهادی و فرهنگ شهادت، در حوزه‌های مختلف به قدرت و توانمندی بیشتری دست پیدا کند.

شعبانی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: رزمندگان و فرماندهان جمهوری اسلامی ایران با همین روحیه و تفکر، به موفقیت‌های فراوانی دست یافته‌اند و اجازه نخواهند داد دشمنان به مرزهای آبی، زمینی و هوایی کشور نزدیک شوند.

وی در پایان با تأکید بر نقش خانواده‌های معظم شهدا در حفظ و تقویت روحیه مقاومت گفت: همه ما مدیون شهدا و خانواده‌های معظم آنان هستیم و باید قدردان ایثار و فداکاری این عزیزان باشیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان ابراز امیدواری کرد که به حرمت خون شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیروزی نهایی جبهه حق محقق شود و جمهوری اسلامی ایران با اثرگذاری در شکل‌گیری نظم نوین جهانی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت در جهان تثبیت کند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ بسیجی و روحیه جهادی، ان‌شاءالله از همه تهدیدها و مشکلات عبور خواهد کرد و با پیروزی‌های پیش‌رو، نظام، انقلاب و دستاوردهای کشور را برای سال‌های آینده بیمه خواهد کرد.