معاون هماهنگ کننده سپاه بیتالمقدس کردستان تأکید کرد؛
تفکر بسیجی و فرهنگ شهادت، ضامن اقتدار ایران اسلامی است
گروه استانها ـ معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با تأکید بر نقش فرهنگ بسیجی و روحیه جهادی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، ولایتمداری و فرهنگ جهاد و شهادت، در برابر زیادهخواهی دشمنان ایستادگی کرده و با صبوری و هوشمندی از مشکلات عبور خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «سعید شعبانی» معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در سخنرانی خود در دویستوشصتوهشتمین تجمع شبانه مردم شهرستان قروه در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: مادران و همسران شهدا با تأسی از حضرت امالبنین(س) و حضرت فاطمه زهرا(س)، نماد صبر، بردباری و استقامت هستند و نقش بسزایی در امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند.
وی افزود: مادران و همسران شهدا در جایجای ایران اسلامی، بهویژه در استان کردستان، سرزمین مجاهدتهای خاموش و فداکاریهای بزرگ، استوانههای مقاومت و الگوهایی شایسته برای دختران و همسران ایران اسلامی به شمار میروند.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با اشاره به مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ولایت فقیه، اعتقاد به خداوند متعال، قرآن کریم، پایبندی به ارزشهای دینی و اسلامی و تمدن چند هزارساله ایران، از جمله ظرفیتهایی هستند که موجب استحکام نظام و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان شدهاند.
شعبانی با بیان اینکه مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده و بینظیر است، گفت: همین ظرفیتها موجب شده است ملت بزرگ و رشید ایران در برابر زیادهخواهیهای نظام سلطه و استکبار جهانی بایستد و شکوه و جلال پوشالی آنها را به چالش بکشد.
وی با اشاره به هفته بسیج، تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ را از اقدامات راهبردی و حکیمانه انقلاب اسلامی دانست و افزود: تفکر بسیجی و روحیه جهادی در میان اقشار مختلف مردم، یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران است که زمینه ایستادگی در برابر تهدیدها و زیادهخواهیهای دشمنان را فراهم کرده است.
فرهنگ جهاد و شهادت، رمز ایستادگی ملت ایران
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با تأکید بر جایگاه فرهنگ جهاد و شهادت در حفظ اقتدار کشور اظهار کرد: دشمنان بهخوبی میدانند که ملت ایران از مرگ و شهادت هراسی ندارد و برای دفاع از ارزشها، خاک، ناموس و ولایت خود آماده فداکاری است.
وی با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا خاطرنشان کرد: درود خدا بر پدران، مادران و همسران شهدا که چنین فرزندانی را تربیت کردند و امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت ایثار و فداکاری آنان در دنیا حرفی برای گفتن دارد.
شعبانی با اشاره به جنگ هشتساله، تحریمها، فتنهها و تهدیدهای مختلف دشمنان بیان کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و توطئهها، همچنان با قدرت و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی ایستاده است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حوادث و درگیریهای اخیر افزود: دشمنان با وجود وارد کردن خسارتها و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه، نتوانستند به اهداف مورد نظر خود در حوزههای نظامی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی دست پیدا کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان تأکید کرد: امروز ملتهای آزادیخواه جهان، مقاومت و ایستادگی مردم ایران را دنبال میکنند و به برکت خون شهدا، عظمت و جایگاه ملت و تمدن ایرانی بیش از گذشته در جهان نمایان شده است.
صبر و هوشمندی، مسیر عبور از جنگ اقتصادی
شعبانی با اشاره به ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری در شرایط کنونی کشور گفت: صبوری، بردباری و خویشتنداری مردم، بهویژه در حوزه جنگ اقتصادی، زمینهساز پیروزی قطعی ملت ایران خواهد بود و وعدههای الهی درباره پیروزی جبهه حق محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، فشار اقتصادی و معیشتی را برای ناامید کردن مردم از نظام و انقلاب دنبال میکنند، تصریح کرد: باید با هوشمندی و بصیرت در برابر این توطئهها ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با تأکید بر ضرورت خدمترسانی مسئولان به مردم اظهار کرد: انتظار میرود خادمان نظام، مسئولان دولت، مدیران و وزیران با تفکر بسیجی و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم و بهویژه مسائل اقتصادی و معیشتی، اقدامات عاجل و مؤثری انجام دهند.
وی افزود: تنها راه عبور از تهدیدها و مشکلات، قوی شدن در همه عرصههاست و جمهوری اسلامی ایران باید با تکیه بر تفکر بسیجی، روحیه جهادی و فرهنگ شهادت، در حوزههای مختلف به قدرت و توانمندی بیشتری دست پیدا کند.
شعبانی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: رزمندگان و فرماندهان جمهوری اسلامی ایران با همین روحیه و تفکر، به موفقیتهای فراوانی دست یافتهاند و اجازه نخواهند داد دشمنان به مرزهای آبی، زمینی و هوایی کشور نزدیک شوند.
وی در پایان با تأکید بر نقش خانوادههای معظم شهدا در حفظ و تقویت روحیه مقاومت گفت: همه ما مدیون شهدا و خانوادههای معظم آنان هستیم و باید قدردان ایثار و فداکاری این عزیزان باشیم.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان ابراز امیدواری کرد که به حرمت خون شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیروزی نهایی جبهه حق محقق شود و جمهوری اسلامی ایران با اثرگذاری در شکلگیری نظم نوین جهانی، جایگاه خود را بهعنوان یکی از مؤلفههای قدرت در جهان تثبیت کند.
وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ بسیجی و روحیه جهادی، انشاءالله از همه تهدیدها و مشکلات عبور خواهد کرد و با پیروزیهای پیشرو، نظام، انقلاب و دستاوردهای کشور را برای سالهای آینده بیمه خواهد کرد.
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