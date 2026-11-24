گروه استان‌ها - دختر نوجوان ۱۶ ساله‌ای در سنندج جان خود را از دست داده است؛ بر اساس اطلاعات دریافتی، پدر و مادر وی به اتهام دست داشتن در این حادثه مطرح هستند و انگیزه احتمالی قتل نیز موضوعی موسوم به «ناموسی» عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، بر اساس اطلاعات دریافتی، «هلیا» ، دختر ۱۶ ساله و اهل سنندج، شامگاه شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ جان خود را از دست داده است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که والدین این نوجوان ابتدا با خوراندن قرص خواب‌آور وی را بیهوش کرده و سپس با استفاده از بالش، او را خفه کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، انگیزه احتمالی این حادثه موضوعی عنوان شده که از آن با عنوان «قتل ناموسی» یاد می‌شود.

با توجه به حساسیت موضوع، جزئیات این حادثه، صحت اطلاعات منتشرشده و ابعاد قضایی آن نیازمند تأیید مراجع انتظامی و قضایی است. تاکنون اطلاعات رسمی و مستقلی درباره روند رسیدگی به این پرونده در دست نیست.