گروه استان‌ها - در پی گزارش‌های دریافتی از مدارس شهرستان دهگلان مبنی بر افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا میان دانش‌آموزان ، اداره آموزش و پرورش شهرستان با تشکیل جلسات اضطراری و همکاری با شبکه بهداشت ، در پی رصد دقیق وضعیت سلامت دانش‌آموزان و اتخاذ تصمیمات مقتضی در صورت نیاز به تعطیلی مدارس است .

«اسعد غفوری» رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگلان، در گفتگو با خبرنگار تابناک از استان کردستان، با تأیید گزارش‌های رسیده از مدارس مبنی بر ابتلا برخی از دانش‌آموزان به آنفلوانزا اعلام کرد که این موضوع در اولویت اصلی سازمان قرار دارد.

وی تأکید کرد که با توجه به اهمیت سلامت دانش‌آموزان، جلسات هماهنگی گسترده‌ای با حضور مربیان پرورشی، معاونین، مراقبین سلامت و کارشناسان بهداشت برگزار شده است تا روند شیوع این بیماری به دقت زیر نظر گرفته شود.





رئیس آموزش و پرورش دهگلان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با معاون فرماندار و کارشناسان شبکه بهداشت افزود که دستورالعمل‌های لازم جهت مدیریت بحشان در سطح مدارس ابلاغ شده است، وی تصریح کرد: بر اساس پروتکل‌های موجود، کارشناسان مرکز بهداشت موظف هستند به مدارسی که با شیوع بیماری مواجه هستند اعزام شده و پس از بررسی نمونه‌ها و ارزیابی شرایط، وضعیت سلامت را گزارش کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

غفوری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر موارد حاد و بسیار گسترده‌ای مشاهده نشده، خاطرنشان کرد که مدیریت بحران به گونه‌ای پیش می‌رود که زنجیره انتقال بیماری قطع شود، وی از مدیران مدارس خواست تا با همکاری نزدیک با خانواده‌ها، در صورت بروز علائم بیماری در دانش‌آموزان، از حضور آن‌ها در کلاس درس جلوگیری کنند تا از گسترش بیشتر ویروس در محیط‌های آموزشی پیشگیری شود.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان در پایان، در پاسخ به پرسش پیرامون احتمال تعطیلی مدارس تأکید کرد: اگر بر اساس نتایج بررسی‌های کارشناسان بهداشت و دستورالعمل‌های ابلاغی، نیاز به تعطیلی کلاس‌ها یا مدارس احساس شود، ما بلافاصله تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد، همچنین در صورت لزوم‌، با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، اطلاع‌رسانی رسمی مبنی بر هرگونه تغییر در وضعیت مدارس انجام خواهد شد.