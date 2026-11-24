گروه استان‌ها - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از دستگیری والدین دختر ۱۹ ساله سنندجی به اتهام قتل وی خبر داد و اعلام کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرده‌اند.

اعتراف پدر و مادر به قتل دختر ۱۹ ساله در سنندج

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سرهنگ «شهرام عبدی» ، رئیس پلیس آگاهی استان کردستان، از کشف پرونده قتل دختر ۱۹ ساله در سنندج و دستگیری پدر و مادر وی به‌عنوان متهمان این پرونده خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت یک دختر جوان ۱۹ ساله در یکی از محلات سنندج، بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی در محل حاضر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان افزود: کارآگاهان با هماهنگی مراجع قضایی، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند و در ادامه بررسی‌ها، وقوع قتل تأیید شد.

عبدی با اشاره به نتایج تحقیقات انجام‌شده تصریح کرد: در جریان بررسی‌های پلیسی، پدر و مادر مقتول به قتل دختر خود اعتراف کردند و انگیزه این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.