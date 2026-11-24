گروه استان‌ها - فرماندار ویژه سقز از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۵۹۲ واحد نهضت ملی مسکن این شهرستان در سال آینده خبر داد و گفت: افزایش تسهیلات بانکی، حمایت از دهک‌های اول تا چهارم و تسریع در تأمین زیرساخت‌ها، از مهم‌ترین اقدامات برای تکمیل این واحدهاست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «ضیاءالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه سقز، در جلسه شورای مسکن این شهرستان با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تولید مسکن و به سرانجام رساندن طرح‌های در دست اجرا را از دغدغه‌های جدی شهرستان عنوان کرد.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای افزایش تسهیلات بانکی، پرداخت تسهیلات مازاد بر مصوبات به متقاضیان دهک‌های اول تا چهارم و تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها اظهار امیدواری کرد که ۵۹۲ واحد نهضت ملی مسکن سقز که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، سال آینده به بهره‌برداری برسند.

در این نشست که با حضور معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان، جمعی از معاونان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان پروژه یک‌هزار و ۱۹۷ واحدی مسکن کیان برگزار شد، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید شد.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به شبکه‌گذاری و ایجاد تأسیسات مورد نیاز اقدام کنند و اداره‌کل راه و شهرسازی نیز زمین‌های لازم برای احداث فضاهای عمومی، آموزشی و مذهبی را در اختیار اداره‌کل نوسازی مدارس و اداره‌کل اوقاف قرار دهد.

واگذاری زمین از سوی حوزه املاک اداره‌کل راه و شهرسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای ساخت مسکن محرومان و اختصاص ۳۰ مترمربع زمین برای احداث دکل مخابراتی در سایت مسکن کیان، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

گفتنی است در حال حاضر ۱۹ پروژه انبوه‌سازی مسکن در استان کردستان در حال اجراست که پروژه یک‌هزار و ۱۹۷ واحدی مسکن کیان (جاقل) سقز از جمله بزرگ‌ترین این پروژه‌ها به شمار می‌رود.