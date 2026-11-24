گروه استان‌ها ـ فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه دین و اندیشه، نقش‌آفرینی بسیج در مقابله با ناامیدی و عبور از مشکلات و چالش‌های استان را اثرگذار دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در همایش «پرچمداران دین و اندیشه» با اشاره به شرایط خاص استان کردستان اظهار کرد: همسایگی با اقلیم کردستان و فعالیت رسانه‌هایی که از بیرون مرزها روایت‌ها و صداهای مخالف نظام جمهوری اسلامی را منتشر می‌کنند، شرایط ویژه‌ای را برای استان رقم زده است.

وی افزود: با وجود این شرایط، فعالان عرصه دین و اندیشه به‌خوبی در میدان حضور پیدا کردند و در مقابله با ناامیدی در افکار عمومی مردم استان نقش‌آفرینی کردند که شایسته قدردانی است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه این روحیه را باید در فرهنگ و تفکر بسیجی جست‌وجو کرد، گفت: روحیه بسیجی همواره در بزنگاه‌ها و هنگام بروز مشکلات و معضلات، نیروهای مردمی را پای کار آورده و زمینه عبور از دشواری‌ها را فراهم کرده است.

سردار رضایی در پایان با قدردانی از برادران و خواهران حاضر در این همایش تأکید کرد: فرهنگ، تفکر و روحیه بسیجی سرمایه‌ای ارزشمند برای حضور مؤثر در میدان‌های مختلف خدمت و حل مشکلات جامعه است.