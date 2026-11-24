گروه استان‌ها ـ مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش محوری روحانیت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: روحانیت باید با پیشگامی در میدان عمل، تبیین مطالبات حاکمیت و تقویت شبکه‌های مردمی، زمینه‌ساز امنیت پایدار و تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در همایش پرچمداران دین و اندیشه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با قدردانی از حضور علما، ائمه جمعه و جماعات و فرماندهان سپاه، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر روحانیت در شرایط کنونی جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این همایش با محوریت تجلیل از تلاش‌های روحانیت در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: روحانیت از اقشار تأثیرگذار و محوری در محافل انقلاب و بسیج مستضعفین است و در گذشته، حال و آینده، یک گام پیش‌تر از سایر اقشار در میدان نقش‌آفرینی کرده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: سپاه و بسیج نیز وظیفه دارند در مناسبت‌های مختلف، از مجاهدت‌های علمی، عملی و رفتاری روحانیت تجلیل کنند و با افتخار اعلام می‌کنیم که در این مسیر، وظیفه و شأنیت خدمتگزاری داریم.

توکلی با بیان اینکه ترسیم نقشه راه از مهم‌ترین مأموریت‌های مجموعه‌های انقلابی است، گفت: در قرارگاه شهید شهرام‌فر، مباحث حاکمیتی را دنبال می‌کنیم و وظیفه داریم مطالبات ولایت و حکومت اسلامی را متناسب با جامعه هدف، با در نظر گرفتن آسیب‌ها، چالش‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌ها رصد کنیم.

وی تصریح کرد: نقشه راه ما همان مطالباتی است که نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان بر اساس آیات قرآن، روایات و الزامات حکمرانی دین مبین اسلام بیان کرد و وظیفه داریم این مطالبات را در مقام عمل پیگیری کرده و آثار و نتایج آن را به حاکمیت منعکس کنیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت پیشگامی روحانیت در عرصه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: ما طلاب و روحانیون باید خود را در قبال مطالبات حاکمیت مسئول بدانیم و منتظر نمانیم تا سایر گروه‌ها وارد میدان شوند؛ چراکه تکلیف و وظیفه، اولویت نخست ماست.

توکلی با اشاره به نقش روحانیت در حوادث و تحولات اخیر کشور گفت: روحانیت در استان کردستان، به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی، در میدان و در عرصه‌های مختلف حضور مؤثر داشته است و باید این نقش‌آفرینی بیش از پیش تقویت شود.

وی سومین محور مورد تأکید را «عمل جبهه‌ای» عنوان کرد و افزود: در پرتو این اجتماع و شبکه‌سازی باید یک اثر عمومی و محسوس در جامعه ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که امنیت پایدار مردمی، نتیجه قطعی این ارتباطات و فعالیت‌ها باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان اظهار کرد: امنیت پایدار بستری برای حفظ دین، تبلیغ و تبیین معارف اسلامی و فراهم‌سازی زمینه اجرای منویات دینی است و جامعه‌ای که به چنین ظرفیتی برسد، به جامعه‌ای در تراز و مطلوب نزدیک خواهد شد.

توکلی در ادامه از تدوین مجموعه‌ای شامل ۱۸ اصل برای تبیین مبانی و الزامات فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خبر داد و گفت: این اصول با توجه به مبانی قرآنی، اندیشه‌های امامین انقلاب، انتظارات رهبر معظم انقلاب و واقعیت‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی تدوین شده است.

وی با اشاره به تلاش گروهی از کارشناسان برای آماده‌سازی زیرساخت محتوایی این مجموعه، افزود: این اصول در قالب کتابچه‌ای در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت تا در فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به این اصول در منابر و تریبون‌های عمومی، به‌ویژه خطبه‌های نماز جمعه، گفت: باید با بیان واقعیت‌ها، روشنگری و تنویر افکار عمومی، در مسیر جهاد تبیین گام برداریم.

توکلی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان و شهدای بسیج و روحانیت، یادآور شد: استان کردستان حدود ۵۴ شهید روحانی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و یاد و خاطره همه شهدا همواره گرامی داشته می‌شود.