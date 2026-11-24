گروه استان‌ها - در راستای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و شناسایی زودهنگام عوامل خطر، کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان بیجار با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۴، تحت غربالگری و ارزیابی وضعیت جسمانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در ادامه اجرای برنامه مراقبت و خطرسنجی کارکنان بالای ۳۰ سال، جمعی از کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان بیجار با هدف ارتقای سلامت فردی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، وضعیت سلامت خود را پایش کردند.

در این برنامه که با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار در مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۴ برگزار شد، کارکنان تحت مراقبت‌های غربالگری از جمله اندازه‌گیری فشارخون، سنجش شاخص‌های تن‌سنجی و ارزیابی وضعیت جسمانی قرار گرفتند.

شناسایی زودهنگام عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت، آگاهی‌بخشی درباره اهمیت کنترل فشارخون، انجام آزمایش‌های غربالگری و پیگیری نتایج ارزیابی‌ها از جمله اهداف این برنامه بود.

اجرای این طرح با تأکید بر ترویج فرهنگ خودمراقبتی و ضرورت پایش مستمر سلامت کارکنان نظام سلامت انجام شد؛ اقدامی که علاوه بر حفظ سلامت نیروی انسانی، می‌تواند به تقویت فرهنگ پیشگیری در محیط کار و جامعه کمک کند.