گروه استان‌ها ـ معاون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با تأکید بر مأموریت سه‌گانه ارتش در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در میدان را پشتوانه اقتدار نیروهای مسلح دانست.

انتقام خون امام شهید و پاسداری از امنیت کشور، مأموریت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، امیر سرتیپ دوم «حمید هداوند» معلون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج با اشاره به جایگاه ارتش در قانون اساسی اظهار کرد: دفاع از استقلال کشور و مقابله با هرگونه تهدید علیه حاکمیت ملی، از مأموریت‌های اصلی ارتش است و نیروهای مسلح در کنار سپاه پاسداران و بسیج، برای صیانت از امنیت و تمامیت ارضی ایران آمادگی دارند.

هداوند با اشاره به تحولات تاریخی ایران و از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین کشور در دوره‌های گذشته، گفت: در طول حدود ۵۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران توانسته است از تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع کند.

انتقام خون امام شهید؛ مأموریتی فراموش‌نشدنی

معاون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به موضوع انتقام خون مقام معظم رهبری و امام شهید، این مسئله را از موضوعات مهم و فراموش‌نشدنی دانست و تأکید کرد: نیروهای مسلح تکلیف خود را در این زمینه دنبال می‌کنند و این موضوع تحت هیچ شرایطی از دستور کار خارج نخواهد شد.

هداوند: تجربه مذاکرات، بی‌اعتمادی عمیقی بر جای گذاشته است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات، ضمن بیان دیدگاه انتقادی خود نسبت به روند مذاکرات با غرب، گفت: تجربه‌های گذشته و حملات صورت‌گرفته در جریان مذاکرات، بی‌اعتمادی عمیقی به‌جا گذاشته است.

هداوند با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح تابع رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا هستند، افزود: ما نه جلوتر از رهبری حرکت می‌کنیم و نه از ایشان عقب می‌مانیم و همواره آماده جانفشانی برای منافع ملت و کشور هستیم.

‌ تنگه هرمز؛ اهمیت راهبردی در امنیت منطقه و جهان

معاون سیاسی ارتش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز ناموس ژئوپلیتیکی ایران است و ارتش در شرق این تنگه و سپاه پاسداران در غرب آن، برای دفاع از منافع ملی و امنیت کشور ایفای مأموریت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش ایران در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و انرژی جهان، تأکید کرد: هرگونه تعرض به تجهیزات و ظرفیت‌های امنیت‌ساز ایران، با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

مردم میدان را خالی نکنند

هداوند در ادامه با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، خواستار تداوم حضور و حفظ انسجام اجتماعی شد و گفت: میدان، میدان عزت و شرف ملت است و نیروهای مسلح با پشتوانه مردم، با اقتدار در برابر تهدیدات ایستادگی می‌کنند.

وی حضور مردم را پشتوانه اصلی نیروهای مسلح دانست و از شهروندان خواست با حضور مستمر در صحنه، زمینه تقویت وحدت و همبستگی ملی را فراهم کنند.

قدردانی از مسئولان و مردم کردستان

معاون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به استمرار تجمعات شبانه در میدان آزادی سنندج و حضور ۲۷۰ شبه مردم در این میدان، از نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، ماموستا رستمی، فرماندهان سپاه و ارتش و به‌ویژه امیر آذردشتی، ارشد نظامی منطقه، قدردانی کرد.

وی همچنین با تبریک هفته بسیج، بسیج را متعلق به جغرافیای خاصی ندانست و آن را نماد روحیه ایثار، همدلی و انسجام ملی توصیف کرد.