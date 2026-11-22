به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «مجتبی قبادی» مدیر حراست استانداری کردستان با حکم آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مریوان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان مریوان روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و طی آن، قبادی به صورت رسمی مسئولیت سرپرستی فرمانداری این شهرستان را بر عهده خواهد گرفت.

آرش زره‌تن لهونی در متن حکم انتصاب مجتبی قبادی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای پیشرفت استان، ابراز امیدواری کرده است که وی با اتکال به خداوند متعال و در راستای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سیاست‌ها و راهبردهای رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم، در مسئولیت جدید خود موفق باشد.

در این حکم همچنین بر رویکرد همدلی، وفاق و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشرفت استان تأکید شده است.