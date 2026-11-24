گروه استان‌ها ـ اجتماع مردمی دویست‌وشصت‌وهشتمین شب شهرستان قروه در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، علاوه بر حضور و همبستگی مردم، با آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا همراه بود؛ شبی که حاضران در آن، بسیج را نماد اخلاص، عشق به خدا و خدمت بی‌منت توصیف کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه دوشنبه، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان قروه میزبان اجتماع مردمی دویست‌وشصت‌وهشتمین شب متوالی بود؛ گردهمایی‌ای که این بار رنگ‌وبوی ویژه‌ای داشت و با تکریم و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا همراه شد.





در این مراسم، ضمن قدردانی از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا، مردم با حضور در میدان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

اما یکی از بخش‌های قابل توجه این اجتماع، گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با مردم درباره مفهوم بسیج بود؛ جایی که شهروندان قروه‌ای هر کدام با تعبیری از نگاه خود، معنای این واژه را بیان کردند.

یکی از حاضران بسیج را به معنای اخلاص و نیروی مخلص خدا دانست و دیگری از آن به عنوان نیرویی منتظر برای ظهور امام زمان(عج) یاد کرد. برخی نیز بسیج را خدمت بی‌منت، عشق به خدا و حرکتی برخاسته از ایمان و اعتقاد توصیف کردند.

آنچه در پاسخ‌های مردم بیش از همه به چشم می‌آمد، پیوند مفهوم بسیج با فداکاری، مسئولیت‌پذیری، ایمان و خدمت به مردم بود؛ تعابیری که نشان می‌داد بسیج در نگاه آنان تنها یک عنوان نیست، بلکه فرهنگی مبتنی بر اخلاص و حرکت در مسیر ارزش‌هاست.

دویست‌وشصت‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم قروه در حالی برگزار شد که تجلیل از خانواده‌های شهدا و روایت مردمی از مفهوم بسیج، جلوه‌ای متفاوت به این گردهمایی بخشید.