گروه استان‌ها - مراسم اختتامیه نمایش دانش‌آموزی «جنگل پرماجرا» به همت کانون فرهنگی تربیتی حضرت امام خمینی (ره) و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان برگزار شد؛ نمایشی که با استقبال مخاطبان، فرصتی برای بروز استعدادهای هنری دانش‌آموزان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم اختتامیه اجرای نمایش دانش‌آموزی «جنگل پرماجرا» که به همت کانون فرهنگی تربیتی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، با حضور سید فواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان و جمعی از دانش‌آموزان، مربیان و علاقه‌مندان به هنر تئاتر به کار خود پایان داد.

این اثر نمایشی با هدف ارتقای سطح فرهنگی، پرورش خلاقیت و تقویت مهارت‌های هنری دانش‌آموزان به روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان همراه شد.

«سید فواد حسینی»، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در این مراسم با قدردانی از نقش کانون فرهنگی تربیتی حضرت امام خمینی (ره) در توسعه برنامه‌های هنری و تربیتی، از تلاش مربیان، بازیگران و عوامل اجرایی نمایش «جنگل پرماجرا» تجلیل کرد.

وی با تأکید بر جایگاه هنر در فرآیند تربیت نسل جوان اظهار کرد: هنر و تئاتر ابزارهای قدرتمندی برای تربیت نسل جوان و انتقال ارزش‌های اخلاقی هستند و اجرای آثار باکیفیت دانش‌آموزی، نشان‌دهنده پویایی کانون‌های فرهنگی و اهمیت توجه به استعدادها و خلاقیت‌های هنری در محیط‌های آموزشی است.

در پایان این مراسم، از هنرمندان و عوامل اجرایی نمایش «جنگل پرماجرا» به پاس تلاش و مشارکت در اجرای این اثر هنری تقدیر به عمل آمد.