گروه استان‌ها ـ همزمان با هفته بسیج و برگزاری تجمع مردمی در میدان آزادی سنندج، خبرنگار تابناک کردستان به میان مردم و مسئولان رفت تا از آن‌ها بپرسد: اگر بخواهید بسیج را تنها با یک پیام توصیف کنید، آن پیام چیست؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، مردم و مسئولان حاضر در دویست‌وشصت‌ونهمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، دیدگاه و پیام خود را درباره بسیج، فرهنگ ایثار و فداکاری، خدمت‌رسانی، همدلی و روحیه مقاومت بیان کردند.





یکی از شهروندان سنندجی در توصیف بسیج گفت: «بسیجی یعنی کورد و کوردستانی»؛ پیامی که نشان‌دهنده پیوند هویت کردی و کردستانی با فرهنگ بسیجی و روحیه ایثار و فداکاری است.

شهروند دیگری نیز بسیج را «لشکر مخلص خدا» توصیف کرد و گفت: «بسیج نشانی از عزت و عظمت اسلام و قدرت اتحاد مردم ایران است.»

پاسخ‌هایی کوتاه اما شنیدنی که هرکدام گوشه‌ای از نگاه مردم و مسئولان به مفهوم بسیج را روایت می‌کند؛ از هویت و غیرت کردستانی تا اخلاص، عزت اسلام و وحدت و همدلی ملت ایران.

گزارش اختصاصی خبرگزاری تابناک کردستان از میدان آزادی سنندج؛ پیام مردم و مسئولان درباره بسیج را ببینید.