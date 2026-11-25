یک پیام برای بسیج؛ مردم و مسئولان سنندج چه گفتند؟ + فیلم
گروه استانها ـ همزمان با هفته بسیج و برگزاری تجمع مردمی در میدان آزادی سنندج، خبرنگار تابناک کردستان به میان مردم و مسئولان رفت تا از آنها بپرسد: اگر بخواهید بسیج را تنها با یک پیام توصیف کنید، آن پیام چیست؟
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مردم و مسئولان حاضر در دویستوشصتونهمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، دیدگاه و پیام خود را درباره بسیج، فرهنگ ایثار و فداکاری، خدمترسانی، همدلی و روحیه مقاومت بیان کردند.
یکی از شهروندان سنندجی در توصیف بسیج گفت: «بسیجی یعنی کورد و کوردستانی»؛ پیامی که نشاندهنده پیوند هویت کردی و کردستانی با فرهنگ بسیجی و روحیه ایثار و فداکاری است.
شهروند دیگری نیز بسیج را «لشکر مخلص خدا» توصیف کرد و گفت: «بسیج نشانی از عزت و عظمت اسلام و قدرت اتحاد مردم ایران است.»
پاسخهایی کوتاه اما شنیدنی که هرکدام گوشهای از نگاه مردم و مسئولان به مفهوم بسیج را روایت میکند؛ از هویت و غیرت کردستانی تا اخلاص، عزت اسلام و وحدت و همدلی ملت ایران.
گزارش اختصاصی خبرگزاری تابناک کردستان از میدان آزادی سنندج؛ پیام مردم و مسئولان درباره بسیج را ببینید.
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