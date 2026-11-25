نماینده ولی فقیه در کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
بسیج یک تفکر است + فیلم
گروه استانها ـ نماینده ولیفقیه در استان کردستان، بسیج را یک تفکر و مظهر جانفشانی، ایثار، ازخودگذشتگی، تعهد، معنویت و اخلاق دانست و بر نقش بسیج در حمایت از مردم و همراهی با آنان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در حاشیه دویستوشصتونهمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان گفت: بسیج یک تفکر است؛ تفکری که مظهر جانفشانی، ایثار، ازخودگذشتگی، تعهد، معنویت و اخلاق است.
وی با بیان اینکه بسیج همواره در کنار مردم و حامی آنان بوده است، اظهار کرد: حمایت از مردم، در کنار مردم بودن و غمگساری با آنان از ویژگیهای برجسته تفکر بسیجی است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: بسیج با روحیه ایثار و فداکاری، همواره در مسیر خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای اسلامی گام برداشته است.
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