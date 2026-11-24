گروه استان‌ها ـ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با حضور در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی، ضمن قدردانی از حضور و ایستادگی مردم کردستان، تأکید کرد: دشمن از حرکت پرشتاب علمی و فناوری ایران و نقش‌آفرینی معلمان و دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی و رقابت‌های بین‌المللی به‌شدت واهمه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «احمد محمودزاده» در این تجمع که با حضور اقشار مختلف مردم، فرهنگیان، خانواده‌های دانش‌آموزان، مسئولان و علمای استان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مقتدرانه و آگاهانه مردم سنندج در تجمعات شبانه و استمرار این همراهی طی حدود ۲۶۵ شب، موجب یأس و ناامیدی دشمنان شده و جلوه‌ای از بصیرت، وحدت و انسجام مردم کردستان است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز، معلمان شهید و شهدای والامقام استان کردستان، از مردم و به‌ویژه فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان که در این تجمع حضور داشتند، قدردانی کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه ولایت فقیه و تفکر بسیجی در استمرار انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان به خدا، خودباوری، ولایت‌مداری و حضور مردم توانسته است در برابر استکبار جهانی ایستادگی کند و مسیر پیشرفت و اعتلای خود را در عرصه‌های مختلف ادامه دهد.

محمودزاده با بیان اینکه تفکر بسیجی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری از عوامل بازدارندگی در برابر دشمنان است، تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم، حمایت از نیروهای نظامی، پشتیبانی از عرصه دیپلماسی و همراهی با دولت باید در کنار یکدیگر استمرار داشته باشد تا زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت پیشرفت علمی کشور گفت: دشمن از حرکت پرشتاب علم و فناوری ایران، حضور آگاهانه معلمان و دانش‌آموزان در رقابت‌های علمی و موفقیت‌های آنان به‌شدت عصبانی است؛ چراکه قدرت علمی، زیربنای اقتدار نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حمله به مراکز علمی و مدارس، ترور دانشمندان و به شهادت رساندن دانش‌آموزان، نشان‌دهنده هراس دشمن از ظرفیت علمی و آینده‌سازان ایران اسلامی است.

محمودزاده با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه هویت ملی و دینی نسل جوان اظهار کرد: دشمن در کنار اقدامات سخت، با شایعه‌پراکنی، انتشار آمارهای نادرست و تلاش برای هویت‌زدایی به دنبال تضعیف باورها و امید نسل جوان است و در چنین شرایطی، خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان باید با هوشیاری و همدلی در مسیر پیشرفت کشور حرکت کنند.

وی مدرسه را خط مقدم استمرار انقلاب اسلامی دانست و افزود: مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی از آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی توانمند می‌گذرد؛ بنابراین باید برای تقویت مدارس، حمایت از معلمان و فراهم کردن زمینه رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان اهتمام جدی داشته باشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با ابلاغ سلام وزیر آموزش و پرورش به مردم استان کردستان، از همراهی، همبستگی و حضور مردم در تجمعات شبانه قدردانی کرد و گفت: این وحدت و انسجام باید در حمایت از نیروهای مدافع کشور، پشتیبانی از دیپلماسی و کمک به خدمت‌رسانی دولت به مردم استمرار داشته باشد.