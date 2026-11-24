گروه استان‌ها - در روزی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد، نمی‌توان از کنار وضعیت اشتغال در کردستان و عملکرد مجموعه مدیریتی این وزارتخانه در استان به‌سادگی عبور کرد؛ استانی که بیکاری جوانان، تورم و فشار معیشتی به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم آن تبدیل شده و برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، باید درباره عملکرد دستگاه متولی اشتغال در این استان پاسخ‌های روشنی ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سومین کارت زرد مجلس به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر عملکرد این وزارتخانه را در کانون توجه قرار داده است؛ اما در کردستان، پرسش مهم‌تری نیز وجود دارد: سهم مدیریت استانی این وزارتخانه در بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری جوانان چه بوده است؟

کردستان سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم بالا، محدودیت فرصت‌های شغلی، دشواری جذب سرمایه‌گذاری و فشار معیشتی خانوارها، شرایطی را رقم زده که جوانان تحصیل‌کرده نیز برای یافتن شغل متناسب با تخصص خود با موانع جدی مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی متولی سیاست‌گذاری و پیگیری امور اشتغال در استان، نمی‌تواند صرفاً به ارائه آمار جلسات، برگزاری نشست‌ها و اعلام برنامه‌های روی کاغذ بسنده کند. مردم انتظار دارند نتیجه این فعالیت‌ها را در زندگی خود ببینند؛ در کارخانه‌هایی که نیروی کار جذب می‌کنند، در فرصت‌هایی که برای جوانان ایجاد می‌شود و در خانواده‌هایی که دیگر نگران بیکاری فرزندانشان نیستند.

آمار بیمه بیکاری؛ زنگ خطری که مدیرکل به صدا درآورد

شاید یکی از مهم‌ترین مستندات برای بررسی وضعیت بازار کار کردستان، اظهارات خود برهان صلواتی باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در مردادماه امسال از افزایش ۶۷ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری خبر داد؛ آماری که نشان می‌داد شمار افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴ هزار و ۳۶۷ نفر رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۹۲۹ نفر بوده است.

این اعداد فقط یک تغییر آماری نیستند؛ پشت هر پرونده بیمه بیکاری، یک کارگر، یک خانواده و معیشتی قرار دارد که با از دست رفتن شغل تحت فشار قرار گرفته است.

البته افزایش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را نمی‌توان به‌تنهایی به عملکرد مدیرکل نسبت داد؛ چراکه شرایط اقتصادی، جنگ، آسیب به واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها نیز در این روند مؤثر بوده‌اند. اما دقیقاً همین شرایط است که ضرورت پاسخگویی و ارائه برنامه عملیاتی از سوی متولیان اشتغال را دوچندان می‌کند.

بیکاری؛ بحرانی که از خانواده‌ها تا آینده نسل جوان امتداد دارد

بحران اشتغال در کردستان تنها یک عدد در جدول‌های آماری نیست؛ به مسئله‌ای تبدیل شده که مستقیماً زندگی خانواده‌ها، امید جوانان و آینده اجتماعی استان را تحت تأثیر قرار داده است.

امروز در بسیاری از خانواده‌های کردستانی، سال‌ها تحصیل و هزینه‌کرد برای آموزش فرزندان، به اشتغال و استقلال اقتصادی منتهی نشده است. خانواده‌هایی هستند که چند فرزند دانشگاه‌دیده دارند، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند شغل مناسبی پیدا کنند. چهار فرزند تحصیل‌کرده یک خانواده که همگی بیکار مانده‌اند، تنها یک نمونه از واقعیتی تلخ است که در گوشه‌وکنار استان تکرار می‌شود.

این وضعیت علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، به فرسایش امید اجتماعی، سرخوردگی جوانان و بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های اشتغال‌زایی دامن می‌زند. جوانی که پس از سال‌ها تحصیل همچنان چشم‌انتظار یک فرصت شغلی است، بیش از هر چیز به نتیجه عملکرد مدیران نیاز دارد.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بیکاری به یکی از اصلی‌ترین مطالبات عمومی کردستان تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که از محافل اجتماعی و خانواده‌ها فراتر رفته و به یکی از دغدغه‌های جدی علما و شخصیت‌های اثرگذار استان نیز تبدیل شده است.

تأکید بر ضرورت استفاده از اختیارات ویژه دولت برای توسعه کردستان، هشدار درباره بلاتکلیفی جوانان تحصیل‌کرده و معرفی اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه مردم، همگی نشان می‌دهد مسئله بیکاری در استان به مرحله‌ای رسیده که دیگر با وعده‌های معمول و برنامه‌های تکراری قابل پاسخگویی نیست.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی متوجه متولیان اشتغال استان است: وقتی بیکاری به دغدغه مشترک خانواده‌ها و مطالبه جدی جامعه تبدیل شده، چه برنامه عملیاتی برای تغییر این وضعیت وجود دارد و مردم چه زمانی باید آثار آن را در زندگی خود ببینند؟

سفر وزیر؛ بازدیدها چه دستاوردی برای اشتغال کردستان داشت؟

احمد میدری هفتم شهریور ۱۴۰۴ در سفری یک‌روزه به کردستان آمد. بازدید از کارخانه لاستیک بارز، پروژه راه‌آهن سنندج، فاز توسعه شرکت دارویی شفا و دیدار با فعالان اقتصادی از جمله برنامه‌های این سفر بود.

در آن سفر، وضعیت طرح‌های اشتغال‌زایی و پروژه‌های رفاهی استان نیز در دستور کار قرار داشت و وزیر کار از نزدیک با بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کردستان آشنا شد.

اما اکنون، پس از گذشت بیش از یک سال، پرسش اساسی این است که خروجی عملی آن سفر برای بازار کار کردستان چه بود؟

آیا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان با حمایت وزارتخانه و پیگیری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانستند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنند؟ چه تعداد از جوانان بیکار استان صاحب شغل شدند؟ چه تعداد از طرح‌های اشتغال‌زایی به مرحله اجرا رسیدند و چه میزان سرمایه‌گذاری جدید به واسطه پیگیری‌های این مجموعه جذب شد؟

صرف بازدید از واحدهای تولیدی و برگزاری نشست با فعالان اقتصادی نمی‌تواند به معنای حل مشکل اشتغال باشد. مردم به نتیجه نیاز دارند، نه صرفاً گزارش سفر و صورت‌جلسه.

صلواتی باید کارنامه خود را روی میز بگذارد

بدون تردید همه مشکلات اقتصادی کردستان در اختیار یک مدیرکل نیست. سیاست‌های کلان اقتصادی، وضعیت سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های زیرساختی و شرایط عمومی تولید نیز در وضعیت اشتغال استان تأثیرگذارند.

اما این واقعیت، مسئولیت مدیر دستگاه متولی اشتغال را از بین نمی‌برد.

برهان صلواتی باید به‌صورت شفاف درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریتش توضیح دهد؛ نه با ارائه آمار کلی از جلسات و مکاتبات، بلکه با اعلام نتایج قابل سنجش.

چند فرصت شغلی جدید در دوره مدیریت او ایجاد شده است؟ چند واحد تولیدی از تعطیلی یا تعدیل نیرو نجات پیدا کرده‌اند؟ چند نفر از جوانان تحصیل‌کرده از طریق برنامه‌های اشتغال‌زایی این اداره‌کل وارد بازار کار شده‌اند؟ چه تعداد از تعهدات اشتغال استان به اشتغال واقعی و پایدار تبدیل شده است؟

همچنین لازم است مشخص شود سهم تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت‌شده به کردستان چه بوده و این منابع تا چه اندازه به ایجاد شغل پایدار منجر شده‌اند.

اینها پرسش‌هایی است که پاسخ آنها می‌تواند تصویر واقعی‌تری از عملکرد مدیریت اشتغال استان ارائه کند.

کارت قرمز برای بی‌پاسخ ماندن مطالبات مردم!

سومین کارت زرد احمد میدری در مجلس، فارغ از اینکه چه سرنوشتی برای وزارتخانه رقم بزند، فرصتی برای بازنگری در عملکرد مجموعه‌های استانی این وزارتخانه نیز هست.

در کردستان، موضوع فقط یک مدیرکل یا یک اداره نیست؛ پای آینده هزاران جوانی در میان است که سال‌ها درس خوانده‌اند، خانواده‌هایشان برای تحصیل آنها هزینه کرده‌اند و اکنون در جست‌وجوی شغلی متناسب با توانایی‌هایشان هستند.

اگر وزیر در سطح ملی باید درباره عملکرد وزارتخانه پاسخگو باشد، مدیرکل استان نیز باید درباره وضعیت بازار کار کردستان و نتایج اقدامات مجموعه تحت مدیریتش توضیح دهد.

صلواتی باید به مردم کردستان پاسخ دهد که در برابر بحران بیکاری استان چه کرده است و حاصل مدیریت او برای جوانان جویای کار چیست؟

مردم کردستان خیلی وقت است از وعده‌های تکراری، جلسات بی‌حاصل و آمارهای بدون خروجی خسته شده‌اند. امروز مطالبه اصلی، ارائه برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

کارت زرد میدری در مجلس، زنگ هشداری برای مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ زنگ هشداری که در کردستان نیز باید شنیده شود.

در استانی که اشتغال به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم تبدیل شده، دیگر زمان پاسخگویی با آمار و وعده نیست؛ زمان ارائه کارنامه و نتیجه است.