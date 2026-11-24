آغاز جلسه علنی مجلس
سوال از وزیر کار در دستور جلسه امروز
سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور امروز مجلس قرار دارد.
به گزارش تابناک؛ جلسه علنی امروز (سهشنبه ۳ آذر) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
سوال زینب قیصری نماینده تهران از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهیهای عمومی
منبع: ایسنا
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