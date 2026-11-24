گروه استان‌ها - در دومین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان کردستان، برنامه تشکیل ۳۰۷ کلاس سوادآموزی با ظرفیت پذیرش ۲ هزار و ۱۰۷ نفر در سال ۱۴۰۵ تشریح شد؛ مسئولان استان نیز بر شناسایی افراد بی‌سواد و جلوگیری از بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، دومین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی آموزش و پرورش استان با محوریت کلاس‌گذاری، همکاری دستگاه‌های اجرایی و پوشش حجم ابلاغی سال ۱۴۰۵، روز سه‌شنبه سوم آذرماه با حضور علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش و اعضای شورا در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد. فرمانداران و بخشداران نیز به‌صورت وبیناری در این نشست حضور داشتند.

تأکید بر جلوگیری از تولید بی‌سوادی جدید

«علی‌اکبر ورمقانی» ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در این نشست با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ بی‌سوادی در استان اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید دو موضوع به‌صورت هم‌زمان دنبال شود که نخستین آن جلوگیری از شکل‌گیری بی‌سوادی جدید از طریق شناسایی و رفع مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی است.

وی با بیان اینکه هیچ دانش‌آموزی نباید از چرخه آموزش خارج شود، افزود: آموزش و پرورش شهرستان‌ها باید با حساسیت بیشتری وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان را رصد کند تا زمینه افزایش جمعیت بی‌سواد در سال‌های آینده فراهم نشود.

معاون استاندار کردستان، شناسایی افراد بی‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۵۹ سال را دومین اولویت حوزه سوادآموزی دانست و گفت: با وجود کاهش قابل توجه آمار بی‌سوادی نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب، همچنان برای شناسایی افراد باقی‌مانده و برنامه‌ریزی آموزشی آنان به اطلاعات دقیق و به‌روز نیاز داریم.

ورمقانی با اشاره به سکونت حدود ۳۰ درصد جمعیت استان در مناطق روستایی، بر استفاده از ظرفیت بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی روستا و نمایندگان آموزش و پرورش برای شناسایی افراد بی‌سواد تأکید کرد.

وی همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، بخش کشاورزی، صنعت و معدن و زندان‌ها برای تکمیل اطلاعات و شناسایی افراد بی‌سواد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به کسب رتبه ششم استان در ارزیابی عملکرد سوادآموزی کشور، خواستار تقویت همکاری دستگاه‌ها و ارتقای جایگاه کردستان در ارزیابی‌های آینده شد.

تعهد برخی دستگاه‌ها به سوادآموزی هنوز اجرایی نشده است

در ادامه این نشست، «سیدفؤاد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در ریشه‌کنی بی‌سوادی اظهار کرد: جشن باسوادی روستاها که در سال‌های گذشته برگزار می‌شد، باید بار دیگر در دستور کار قرار گیرد تا زمینه شناسایی افراد بی‌سواد و معرفی آنان به کلاس‌های سوادآموزی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به بررسی مصوبات جلسات گذشته شورای پشتیبانی سوادآموزی گفت: میزان عمل به تعهدات دستگاه‌های عضو شورا متفاوت بوده است؛ به‌طوری‌که برخی دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند، تعدادی با تأخیر اقدام کرده و برخی نیز تاکنون پاسخی به مکاتبات ارائه نداده‌اند.

حسینی، ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و بررسی وضعیت استان در سطح کشور را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد.

تشکیل ۳۰۷ کلاس سوادآموزی با ظرفیت ۲ هزار و ۱۰۷ نفر

«سه‌رکاو غفاری» ، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد شوراهای پشتیبانی شهرستان‌ها، پیگیری مصوبات و برنامه‌های اجرایی سال جاری ارائه کرد.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها توسط سازمان نهضت سوادآموزی اظهار داشت: کردستان از مجموع هزار امتیاز پیش‌بینی‌شده برای ۲۱ شاخص عملکردی در سال ۱۴۰۴، موفق به کسب ۸۹۱ امتیاز شده و در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است؛ این در حالی است که استان نسبت به سال ۱۴۰۳ دو پله ارتقا داشته است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با تشریح برنامه کلاس‌گذاری سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: بر اساس حجم ابلاغی، ۳۰۷ کلاس سوادآموزی در استان تشکیل خواهد شد و برای این دوره‌ها در مجموع ۲ هزار و ۱۰۷ نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است.

به گفته غفاری، از این تعداد، ۲۵۵ نفر در دوره سوادآموزی، یک‌هزار و ۶۱ نفر در دوره انتقال و ۷۹۱ نفر در دوره تحکیم تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی همچنین از راه‌اندازی ۷۸ پایگاه سوادآموزی در مدارس و فعالیت چهار مرکز یادگیری محلی دولتی در استان خبر داد و افزود: متناسب با وضعیت شهرستان‌ها و مناطق، حجم ابلاغی توزیع و در سامانه سواد بارگذاری شده است.

غفاری با بیان اینکه فرایند تشکیل کلاس‌ها از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد، گفت: افراد بی‌سواد و کم‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۵۹ سال می‌توانند با مراجعه به مراکز یادگیری محلی و پایگاه‌های سوادآموزی برای شرکت در دوره‌ها ثبت‌نام کنند.

وی از ارسال فهرست مشخصات افراد بی‌سواد و کم‌سواد تحت پوشش دستگاه‌ها و نهادها برای شناسایی و ثبت‌نام در دوره‌های سوادآموزی خبر داد و خواستار همکاری بیشتر سازمان‌ها و ادارات در معرفی این افراد شد.

در پایان این نشست، اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی و فرمانداران شهرستان‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه اجرای برنامه‌های سوادآموزی مطرح کردند و بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برای تحقق اهداف این حوزه تأکید شد.