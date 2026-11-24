گروه استان‌ها - مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه گفت: بسیج یک تفکر و فرهنگ ریشه‌دار در ایمان، اخلاص و ولایت‌پذیری است که باید به نسل جوان منتقل شود و در عرصه‌های اجتماعی جریان پیدا کند.

بسیج پیش از آنکه نهاد نظامی باشد، یک تفکر و فرهنگ برخاسته از ایمان و اخلاص است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در جمع اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی استان که در سالن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، فرهنگ و تفکر بسیجی را برخاسته از ایمان و اخلاص دانست.

وی با بیان اینکه بسیج پیش از آنکه یک نهاد نظامی یا تشکیلات اداری باشد، یک تفکر و فرهنگ است، اظهار کرد: این فرهنگ، میراث ماندگار امام خمینی(ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی است که در بزنگاه‌های تاریخی با مجاهدت، ایثار و حضوری آگاهانه و حماسی، در خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از ارزش‌ها تا پای جان ایستادگی کرده است.

توکلی افزود: امروز باید این فرهنگ به نسل جوان منتقل شود و در عرصه‌های مختلف اجتماعی جریان پیدا کند تا روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و خدمت بی‌منت در جامعه گسترش یابد.

تبیین اهداف دشمن و مقابله با جنگ شناختی

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در ادامه با تشریح شرایط کنونی کشور و تحولات بین‌المللی، هدف اصلی و نهایی دشمن از آغاز جنگ علیه ایران را، به تعبیر رهبر شهید انقلاب، هضم و بلعیدن منابع و ذخایر کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون حقوق بشر، فعالیت‌های هسته‌ای و توان موشکی، این عناوین را بهانه‌هایی برای پیشبرد اهداف دشمن دانست و گفت: دشمن پس از آنکه با به راه انداختن دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه نتوانست ایران را تسلیم کند و در برابر مقاومت مثال‌زدنی مردم ایران مستأصل شد، به دنبال ادامه فشارها از طریق محاصره هوایی، دریایی و زمینی است.

توکلی تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد آشوب داخلی و ترکیب جنگ شناختی و رسانه‌ای، زمینه را برای تجاوز نظامی دیگری فراهم کند؛ ازاین‌رو در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، مقابله هوشمندانه با اهداف و برنامه‌های دشمن ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مسئولان، نخبگان و افراد شاخص جامعه خاطرنشان کرد: مسئولان و دولتمردان باید تمام‌قد پای کار باشند و از هیچ تلاشی برای کاهش فشارهای اقتصادی و مهار تورم غافل نشوند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین نقش نخبگان و افراد شاخص را در تبیین دقیق اهداف دشمن و مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای مهم دانست و افزود: تقویت باورهای دینی و تبیین حقایق موجود، از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن علیه مردم است.

خدمات جامعه پزشکی؛ جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی

توکلی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از روحیه جهادی و ازخودگذشتگی پزشکان و پرستاران در خدمت‌رسانی به هم‌نوعان خود، اظهار کرد: برگزاری اردوهای جهادی، بیمارستان‌های صحرایی، ایستگاه‌های سلامت در مناسبت‌های مختلف و برنامه‌های فرهنگی، از جمله اقدامات ارزشمند بسیج جامعه پزشکی است که بدون چشم‌داشت مالی و مادی انجام می‌شود.

وی این اقدامات را نمونه‌ای از فرهنگ بسیجی دانست و تأکید کرد: بسیج به‌مثابه فرهنگ خدمت و ایثار، در محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از مشکلات مردم متجلی می‌شود و به‌عنوان جریانی مسئولیت‌پذیر و مجاهد، در میدان‌های

مختلف حضوری آگاهانه و مؤثر دارد.