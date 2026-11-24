گروه استان‌ها - قتل هلیا فتاحی، دختر ۱۹ ساله سنندجی به دست والدینش، بار دیگر زنگ خطر خشونت‌های خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی در کردستان را به صدا درآورد؛ حادثه‌ای تلخ که در کنار ضرورت برخورد قضایی با عاملان آن، یک پرسش جدی را پیش روی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قرار می‌دهد؛ این مجموعه برای پیشگیری از چنین فجایعی چه کرده است؟

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، اظهارات امروز «لیلا آژیر» ، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان، در واکنش به قتل هلیا فتاحی، اگرچه بر ضرورت اصلاح قوانین، دسترسی خانواده‌ها به مشاوره، شناسایی خانواده‌های در معرض آسیب و آموزش مهارت‌های زندگی تأکید دارد، اما یک حلقه مفقوده اساسی در این اظهارات دیده می‌شود؛ گزارشی از عملکرد و اقدامات پیشگیرانه خود این دفتر!

اینکه پس از وقوع یک جنایت، مسئولان آن را تلخ و تکان‌دهنده توصیف کنند، بر ضرورت اصلاح قوانین تأکید داشته باشند و از پیگیری قضایی پرونده سخن بگویند، قابل درک است؛ اما پرسش اینجاست که وظیفه نهادی که اساساً برای پیگیری مسائل زنان و خانواده در ساختار استانداری تعریف شده، دقیقاً چیست؟

آیا مأموریت دفتر امور بانوان و خانواده صرفاً به صدور موضع‌گیری پس از وقوع حوادث محدود می‌شود؟ آیا این مجموعه تاکنون خانواده‌های در معرض آسیب را شناسایی کرده، برای مناطق آسیب‌پذیر برنامه پیشگیرانه داشته، از ظرفیت آموزش‌وپرورش، بهزیستی و مراکز مشاوره برای مداخله به‌موقع استفاده کرده یا طرح مشخصی برای کاهش خشونت‌های خانوادگی در استان به اجرا گذاشته است؟

نکته قابل تأمل اینکه قتل هلیا، نخستین حادثه از این دست در کردستان نیست و در ماه‌های اخیر نیز اخبار تلخی از خشونت‌های خانوادگی و قتل زنان و دختران در استان منتشر شده است. تکرار چنین حوادثی باید فراتر از واکنش‌های خبری، به ارزیابی جدی عملکرد دستگاه‌های مسئول منجر شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان از شناسایی خانواده‌های در معرض آسیب سخن گفته است؛ اما این مطالبه جدی مطرح است که این شناسایی تاکنون به چه نتایجی رسیده و چند خانواده پیش از تبدیل اختلافات و تنش‌های خانوادگی به فاجعه، تحت پوشش مداخلات حمایتی و مشاوره‌ای قرار گرفته‌اند؟

البته پیشگیری از قتل و خشونت خانوادگی مسئولیتی فرابخشی است و نمی‌توان تمام بار آن را بر دوش یک دفتر در استانداری گذاشت؛ اما این مجموعه دقیقاً به همین دلیل ایجاد شده است که میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی ایجاد کند، مطالبه‌گر باشد و اجازه ندهد مسائل زنان و خانواده صرفاً در حد جلسات و بیانیه‌ها باقی بماند.

اکنون جامعه کردستان به جای شنیدن دوباره موضع‌گیری‌های پس از حادثه، منتظر پاسخ‌های روشن است؛ دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در یک سال گذشته چه برنامه‌ای برای پیشگیری از خشونت علیه زنان داشته، چه اعتباری برای این مأموریت جذب کرده و چه دستاورد قابل سنجشی به دست آورده است؟

هلیا دیگر به خانه بازنمی‌گردد؛ اما شاید با پاسخ‌گویی مسئولانه، اقدامات عملی و مداخله به‌موقع بتوان مانع تکرار سرنوشت تلخ دختران دیگری شد. صدور پیام پس از فاجعه، جای خالی پیشگیری پیش از فاجعه را پر نمی‌کند.