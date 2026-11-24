هشدار زرد هواشناسی در کردستان؛ وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در راه است
گروه استانها - ادارهکل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۶، از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع تندبادهای لحظهای و احتمال گردوخاک محلی در مناطق مختلف استان طی روز چهارشنبه ۴ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۶، نسبت به فعالیت سامانه وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در سطح استان هشدار داد.
بر اساس این اطلاعیه، فعالیت این سامانه از روز چهارشنبه ۴ آذرماه آغاز شده و در همان روز پایان مییابد. وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع تندبادهای لحظهای، ایجاد گردوخاک محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا در برخی ساعات از مخاطرات پیشبینیشده این سامانه است.
طبق اعلام هواشناسی، همه مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و نیمه شمالی و شرقی استان، بهویژه شهرستانهای بیجار و قروه و مناطق زرینه، هزارکانیان و نساره، بیشتر در معرض این مخاطره خواهند بود.
احتمال سقوط سنگ و شکستن درختان فرسوده
هواشناسی کردستان نسبت به احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و وارد آمدن خسارت به سازههای موقت شهری هشدار داده است.
همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در پی وزش باد شدید وجود دارد و شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
توصیههای هواشناسی به شهروندان
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیتهای کوهنوردی و ورزشی تحت تأثیر وزش باد خودداری کنند.
همچنین توصیه شده است خودروها در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده پارک نشوند و تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از این مخاطره جوی در دستور کار قرار گیرد.
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