گروه استان‌ها - اداره‌کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۶، از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای و احتمال گردوخاک محلی در مناطق مختلف استان طی روز چهارشنبه ۴ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۶، نسبت به فعالیت سامانه وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در سطح استان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت این سامانه از روز چهارشنبه ۴ آذرماه آغاز شده و در همان روز پایان می‌یابد. وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، ایجاد گردوخاک محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا در برخی ساعات از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

طبق اعلام هواشناسی، همه مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و نیمه شمالی و شرقی استان، به‌ویژه شهرستان‌های بیجار و قروه و مناطق زرینه، هزارکانیان و نساره، بیشتر در معرض این مخاطره خواهند بود.

احتمال سقوط سنگ و شکستن درختان فرسوده

هواشناسی کردستان نسبت به احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و وارد آمدن خسارت به سازه‌های موقت شهری هشدار داده است.

همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در پی وزش باد شدید وجود دارد و شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوهنوردی و ورزشی تحت تأثیر وزش باد خودداری کنند.

همچنین توصیه شده است خودروها در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده پارک نشوند و تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از این مخاطره جوی در دستور کار قرار گیرد.