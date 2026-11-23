گروه استان‌ها - اجلاسیه شهدای دانشجوی استان کردستان با حضور جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و تبیین جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت، در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، اجلاسیه شهدای دانشجوی استان روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

این اجلاسیه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام دانشجو و تبیین نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در محیط‌های علمی و دانشگاهی برگزار شد.

در این مراسم، حاضران ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدای دانشجو، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

اجلاسیه شهدای دانشجو فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری در میان نسل جوان و دانشگاهی و یادآوری مسئولیت جامعه علمی در قبال حفظ و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا بود.