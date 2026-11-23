گروه استان‌ها - برنامه زمان‌بندی حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کردستان در مرکز ارتباطات مردمی دولت (سامد) مستقر در استانداری کردستان برای آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری ۱۱۱، مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم با مدیران استان در میان بگذارند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، برنامه زمان‌بندی حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در مرکز ارتباطات مردمی دولت (سامد) مستقر در استانداری کردستان برای آذرماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

بر اساس این برنامه، ۱۶ مدیر دستگاه اجرایی استان در روزهای مشخص‌شده از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح پاسخگوی تماس‌ها و مطالبات شهروندان خواهند بود.

مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهزیستی، صنعت، معدن و تجارت، مدیر امور شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیر امور شعب بانک کشاورزی، مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران، مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیرکل استاندارد و مدیر پارک علم و فناوری استان از جمله مسئولانی هستند که طبق این جدول در سامانه سامد حضور خواهند یافت.

شهروندان کردستانی می‌توانند برای ارتباط مستقیم با مدیران دستگاه‌های اجرایی، طرح مشکلات، پیگیری درخواست‌ها و بیان مطالبات خود، در تاریخ‌های تعیین‌شده با شماره تلفن ۱۱۱ تماس بگیرند.

هدف از اجرای این برنامه، تسهیل ارتباط مردم با مسئولان، پیگیری مسائل و مطالبات عمومی و تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان است.