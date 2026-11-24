گروه استان‌ها - با حضور پرشور هنرمندان، بازیگران و استقبال گسترده مردم، کارناوال افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در چشم‌انداز زیبای دریاچه زریبار آغاز شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، امروز با برگزاری مراسم کارناوال افتتاحیه در کنار دریاچه زریبار، رسماً آغاز شد. این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم و هنرمندان داخلی و بین‌المللی برگزار گردید، شور و هیجان خاصی را در فضای شهر مریوان ایجاد کرد.





این جشنواره که از روز سه‌شنبه ۳ آذرماه تا ۷ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت، با رویکردی متفاوت، هنر را از سالن‌های بسته به دل جامعه می‌آورد. برنامه‌های این دوره شامل اجرای نمایش‌های متنوع در نقاط مختلف است که از میادین اصلی و پارک‌های شهر آغاز شده و تا روستاهای حاشیه شهرستان گسترش می‌یابد تا حتی ساکنان مناطق دوردست نیز از این تجربه هنری بهره‌مند شوند.

برگزارکنندگان اعلام کردند که در این دوره، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی شهرستان مریوان، فضایی برای تعامل مستقیم بازیگران و مخاطبان فراهم شود. انتظار می‌رود طی این پنج روز، شاهد حضور گروه‌های مختلف در خیابان‌ها و محیط‌های عمومی باشیم که با ترکیب هنر و طبیعت، اتمسفری بی‌نظیر برای گردشگران و شهروندان ایجاد خواهد کرد.