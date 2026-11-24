گروه استان‌ها ـ مردم سنندج در دویست‌وشصت‌ونهمین شب گردهمایی‌های مردمی، بار دیگر در میدان آزادی گرد هم آمدند تا با حضور خود، پیام همبستگی و حمایت از ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه سه‌شنبه، میدان آزادی سنندج شاهد حضور شهروندانی بود که در ادامه اجتماعات شبانه، با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر همراهی خود با کشور تأکید کردند.

در این گردهمایی، خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر حضور یافتند و با سر دادن شعارهایی، بر اهمیت حفظ استقلال، امنیت و انسجام ملی تأکید کردند.





تداوم این حضور در ۲۶۹ شب متوالی، جلوه‌ای از استمرار همراهی مردم سنندج در اجتماعات شبانه است؛ گردهمایی‌هایی که در ماه‌های گذشته به بخشی از فضای اجتماعی مرکز استان کردستان تبدیل شده و هر شب فرصتی برای تجدید دیدار و ابراز همبستگی شهروندان فراهم کرده است.

مردم سنندج در این شب نیز با حضور در میدان آزادی، بار دیگر بر پیوند خود با ایران اسلامی و اهمیت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کردند.