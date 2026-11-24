گروه استان‌ها - با خرید و استقرار دومین دستگاه مولد برق اضطراری با ظرفیت ۴۰۰ کاوا در بیمارستان امام خمینی (ره) سقز، توان تأمین برق پشتیبان این مرکز درمانی افزایش یافت تا در زمان قطعی برق، خدمات‌رسانی به بخش‌های حیاتی از جمله اتاق‌های عمل، مراقبت‌های ویژه و اورژانس بدون وقفه ادامه یابد.

کردستان، دومین دستگاه مولد برق اضطراری بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان با ظرفیت ۴۰۰ کاوا خریداری و در تاریخ ۳۰ آذرماه در این مرکز درمانی مستقر شد. به گزارش خبرنگار تابناک از استاندومین دستگاه مولد برق اضطراری بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان با ظرفیت ۴۰۰ کاوا خریداری و در تاریخ ۳۰ آذرماه در این مرکز درمانی مستقر شد.





با استقرار این ژنراتور، ظرفیت تأمین برق اضطراری بیمارستان افزایش یافته و امکان پشتیبانی مطمئن‌تر از بخش‌های مختلف درمانی، به‌ویژه بخش‌های حساس و حیاتی نظیر اتاق‌های عمل، بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس فراهم شده است.





تأمین برق پایدار از الزامات اساسی فعالیت مراکز درمانی به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در این زمینه می‌تواند روند ارائه خدمات پزشکی و درمانی را با مشکل مواجه کند. از این رو، راه‌اندازی این مولد برق اضطراری گامی در راستای افزایش آمادگی بیمارستان برای مواجهه با شرایط بحرانی، حفظ ایمنی بیماران و جلوگیری از وقفه در خدمات درمانی محسوب می‌شود.





شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نیز با قدردانی از پیگیری‌ها و حمایت‌های محسن بیگلری، نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، در جذب منابع مالی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از مساعدت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تأمین و استقرار این دستگاه تقدیر کرد.