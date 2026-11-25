تجلیل از بانوان بازنشسته ورزش و جوانان کردستان به مناسبت هفته زن
گروه استانها - مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در آیینی به مناسبت گرامیداشت روز مادر و هفته زن، از بانوان بازنشسته این مجموعه تجلیل کرد و بر ضرورت استفاده از تجربیات پیشکسوتان و افزایش حضور بانوان در مسئولیتهای مدیریتی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، طی مراسمی با حضور «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان و جمعی از مسئولان این ادارهکل، از بانوان بازنشسته دستگاه ورزش و جوانان استان به مناسبت گرامیداشت روز مادر و هفته زن تجلیل و قدردانی شد.
خاکی در این مراسم با اشاره به جایگاه ارزشمند بانوان و نقش مؤثر آنان در پیشرفت مجموعه ورزش و جوانان استان اظهار کرد: تجلیل از بانوان، بهویژه بانوان شاغل و بازنشسته این مجموعه، نباید محدود به مناسبتها باشد، چراکه تلاشها و خدمات آنان همواره شایسته قدردانی است.
وی با تأکید بر نقش محوری بانوان در تحکیم بنیان خانواده و سلامت جامعه افزود: بانوان با تلاش، فداکاری و مسئولیتپذیری خود نقش انکارناپذیری در استحکام خانواده و پرورش جامعهای سالم دارند و بانوان شاغل در مجموعه ورزش و جوانان نیز از نیروهای پرتلاش و زحمتکش دولت به شمار میروند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اختصاص نخستین روز هفته زن به تجلیل از بانوان پیشکسوت این مجموعه تصریح کرد: توجه به جایگاه و تجربه ارزشمند بازنشستگان، بهویژه افرادی که سالهای زیادی از عمر خود را صرف خدمت کردهاند، از اولویتهای این ادارهکل است.
خاکی همچنین خدمترسانی به بازنشستگان را از وظایف ادارهکل ورزش و جوانان دانست و گفت: تلاش میکنیم برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت رفاهی بازنشستگان اقدامات مؤثرتری انجام دهیم و از دانش، تجربه و ظرفیت پیشکسوتان در تصمیمگیریهای مهم و اتاق فکر ادارهکل بهره ببریم.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت حضور بانوان در عرصههای مدیریتی تأکید کرد و افزود: تلاش ما این است که از توانمندی و شایستگی بانوان مجموعه ورزش و جوانان در سطح استان و شهرستانها برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی بیشتر استفاده کنیم.
در پایان این آیین، با حضور جمعی از اعضای کانون بازنشستگان ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان، از بانوان بازنشسته با اهدای لوح یادبود تجلیل شد.
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