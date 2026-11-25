گروه استان‌ها - رئیس کل دادگستری استان کردستان از گذشت خانواده مقتول از حق قصاص یک محکوم به قتل در سنندج خبر داد؛ پرونده‌ای که پس از دو سال و در آستانه اجرای حکم، با رضایت اولیای دم به سازش انجامید.

پنجمین پرونده قصاص در کردستان با رضایت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «محمد جباری» ، رئیس کل دادگستری استان کردستان، از مختومه شدن پنجمین پرونده قصاص نفس در استان از ابتدای سال جاری با گذشت اولیای دم و فراهم شدن زمینه بازگشت یک محکوم به قتل به زندگی خبر داد.

وی اظهار کرد: این پرونده مربوط به نزاع میان دو جوان در حدود دو سال قبل بود که در جریان آن یکی از طرفین جان خود را از دست داد.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: پس از تشکیل پرونده و طی مراحل رسیدگی قضایی، با درخواست اولیای دم حکم قصاص نفس برای متهم صادر شد و پس از طی تشریفات قانونی، پرونده در نوبت اجرای حکم قرار گرفت.

جباری ادامه داد: با تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان و برگزاری جلسه‌ای با حضور اولیای دم و معاون حل اختلاف کردستان، خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود برای اجرای قصاص گذشتند و با اعلام رضایت، زمینه رهایی محکوم از مجازات قصاص را فراهم کردند.

وی با قدردانی از بزرگواری و ایثار خانواده مقتول، بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای حل اختلافات و جلوگیری از بروز خشونت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ گذشت و سازش می‌تواند نقش مؤثری در تقویت آرامش، همبستگی اجتماعی و کاهش تنش‌ها در جامعه داشته باشد.