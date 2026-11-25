گروه استان‌ها - در جریان عملیات‌های حفاظتی نیروهای منابع طبیعی در شش شهرستان کردستان، حدود چهار تن مقطوعات چوبی از گونه‌های بلوط و بید کشف و توقیف شد؛ عملیاتی که با هدف مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی و صیانت از منابع طبیعی استان انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جریان چند عملیات جداگانه در شهرستان‌های مریوان، سقز، دیواندره، بیجار، کامیاران و سروآباد، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌های چوبی غیرمجاز شدند.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، این عملیات‌ها در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق چوب و زغال و با هدف حفاظت از جنگل‌ها و ذخایر طبیعی استان به اجرا درآمده است.

کشف ۲ تن چوب بلوط در مریوان

در شهرستان مریوان، حدود دو تن چوب جنگلی از گونه بلوط که به‌صورت غیرمجاز در محدوده روستای «خیرآباد» دپو شده بود، توسط نیروهای یگان حفاظت کشف و به اداره منابع طبیعی منتقل شد. در این رابطه، عامل نگهداری محموله شناسایی و پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

توقیف وانت حامل چوب در محور بوکان ـ سقز

در شهرستان سقز نیز یک دستگاه وانت سایپا حامل مقطوعات چوبی از نوع بید که به دستور توقف مأموران منابع طبیعی شهرستان بوکان توجه نکرده بود، با همکاری نیروهای منابع طبیعی سقز و مأموران انتظامی متوقف و برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی منتقل شد.

توقیف محموله ۲ تنی چوب بید در بیجار

در بیجار، حدود دو تن مقطوعات چوبی از نوع بید که با یک دستگاه خودروی نیسان از سمت دیواندره به مقصد بیجار حمل می‌شد، با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی نجف‌آباد شناسایی و توقیف شد. خودرو نیز به پارکینگ منتقل و پرونده تخلف تشکیل شد.

فرار متخلفان در دیواندره و کشف اره موتوری

در شهرستان دیواندره، پس از گزارش همیاران طبیعت مبنی بر شنیده‌شدن صدای اره موتوری در محدوده درختان حاشیه رودخانه روستای «قشلاق سفید» ، نیروهای یگان حفاظت به محل اعزام شدند. متخلفان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند، اما مقطوعات چوبی دپو‌شده و دو دستگاه اره موتوری رهاشده در محل کشف و ضبط شد.

استقرار گشت‌های حفاظتی در کامیاران و سروآباد

در سروآباد، نیروهای یگان حفاظت با پایش محل‌های دپوی چوب در روستاهای دورود و احمدآباد، مورد مشکوکی مشاهده نکردند و گشت‌های ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی شهرستان را نیز برای کنترل حمل‌ونقل فرآورده‌های جنگلی اجرا کردند.

در کامیاران نیز نیروهای یگان حفاظت با استقرار در گلوگاه شهید میرجلیلی و ورودی شهر موچش، بازرسی خودروها و کنترل تردد محموله‌های چوبی و زغال را در دستور کار قرار دادند.

اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با تأکید بر تداوم برنامه‌های حفاظتی و برخورد قانونی با متخلفان، همکاری مردم، همیاران طبیعت و نیروهای انتظامی را از ارکان اصلی مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی عنوان کرده است.