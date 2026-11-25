گرووه استان‌ها - چند ماه پس از آنکه نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، به متقاضیان بلاتکلیف مسکن ملی وعده پیگیری داد و امید خانه‌دار شدن را در دل آنها زنده کرد، حالا همان مردم پس از پنج سال انتظار، دوباره مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند؛ ۸۵۰۰ متقاضی که هنوز حتی از وضعیت زمین پروژه خود خبر ندارند. آیا وقت آن نرسیده است که نماینده مجلس به‌جای وعده پیگیری، گزارشی از نتیجه اقداماتش به مردم ارائه کند؟

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، روز دوشنبه بار دیگر صدای اعتراض متقاضیان مسکن ملی در قروه از مقابل ساختمان فرمانداری بلند شد؛ تجمعی که نه مطالبه‌ای تازه، بلکه تکرار خواسته‌ای چندساله بود؛ بالاخره چه زمانی قرار است تکلیف خانه‌های وعده‌داده‌شده مشخص شود؟

بیش از پنج سال از آغاز انتظار این متقاضیان می‌گذرد، اما برای جمعیت ۸ هزار و ۵۰۰ نفری متقاضیان فاز ششم، همچنان وضعیت زمین محل اجرای پروژه روشن نیست. پنج سال زمان کمی نیست؛ پنج سالی که برای بسیاری از خانواده‌ها با تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و آب رفتن توان مالی همراه بوده است.

در این میان، ماجرا فقط یک پرونده اداری یا تأخیر در اجرای یک پروژه عمرانی نیست؛ صحبت از زندگی هزاران خانواده‌ای است که با امید خانه‌دار شدن وارد این طرح شدند و حالا نمی‌دانند سرمایه و آینده‌شان را باید به کدام وعده گره بزنند.

وعده پیگیری نماینده؛ مردم امیدوار شدند، اما چه شد؟

چند ماه پیش نیز جمعی از همین متقاضیان در دفتر محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، تجمع کردند و خواستار ورود جدی او به این مطالبه شدند.

نماینده مجلس نیز از پیگیری موضوع سخن گفت؛ وعده‌ای که در آن مقطع امید زیادی در میان متقاضیان ایجاد کرد و بسیاری تصور کردند بالاخره صدای آنها از مسیر مجلس به نتیجه خواهد رسید.

اما حالا، با گذشت چند ماه، تجمع دوباره مردم مقابل فرمانداری نشان می‌دهد دست‌کم از نگاه معترضان، آن پیگیری‌ها هنوز به نتیجه ملموس و قابل مشاهده‌ای نرسیده است.

نکته قابل تأمل در تجمع روز دوشنبه، واکنش یکی از حاضران بود که خطاب به جمعیت گفت: «مگر نماینده مجلس هم همین حرف‌ها را نزد؟ نتیجه چه شد؟»

این جمله با تأیید دیگر حاضران همراه شد؛ واکنشی که شاید گویاتر از هر آمار و گزارشی، میزان فرسودگی اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان را نشان می‌دهد.

وقتی مردم همه دارایی‌شان را فروخته‌اند، مسئولان هنوز دنبال زمین هستند!

تلخ‌تر از همه اینکه برخی از متقاضیان برای تأمین هزینه‌های این طرح، تمام هستی و دارایی خود را فروخته‌اند؛ خانواده‌هایی که با تصور خانه‌دار شدن، سرمایه زندگی‌شان را وارد پروژه‌ای کرده‌اند که هنوز حتی زمین آن تعیین تکلیف نشده است.

این وضعیت یک سؤال اساسی پیش روی مسئولان قرار می‌دهد؛ چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت سال‌ها آورده مالی خود را در اختیار طرحی قرار دهند، اما پس از این همه مدت، هنوز پاسخ روشنی درباره ابتدایی‌ترین مرحله اجرای پروژه دریافت نکنند؟

از سوی دیگر، گزارش‌ها و گلایه‌ها درباره بلاتکلیفی برخی تعاونی‌های مسکن در قروه که بیش از ۱۲ سال از انتظار اعضای آنها می‌گذرد، نشان می‌دهد مشکل مسکن در این شهرستان محدود به یک پروژه و یک دوره مدیریتی نیست و با نوعی مزمن شدن بلاتکلیفی در حوزه مسکن مواجه هستیم.

فرماندار وعده داد؛ اما مردم دیگر با وعده خانه‌دار نمی‌شوند!

در تجمع روز دوشنبه، فرماندار قروه نیز در جمع معترضان حاضر شد و توضیحاتی درباره وضعیت پروژه ارائه کرد و وعده‌هایی تازه داد.

اما مسئله اینجاست که متقاضیان مسکن ملی قروه دیگر صرفاً به شنیدن توضیحات و وعده‌های جدید نیاز ندارند؛ آنها پس از پنج سال انتظار، به پاسخ‌های روشن، برنامه زمان‌بندی مشخص و اقدام عملی نیازمندند.

مردمی که یک‌بار در دفتر نماینده مجلس تجمع کرده‌اند و امروز مقابل فرمانداری ایستاده‌اند، حق دارند بپرسند چرا مطالبه‌ای به این بزرگی همچنان میان دستگاه‌های اجرایی و وعده‌های مسئولان دست‌به‌دست می‌شود؟

آقای نماینده! پیگیری با نتیجه سنجیده می‌شود، نه با وعده!

شیخی‌زاده به‌عنوان نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، نمی‌تواند نسبت به چنین مطالبه گسترده‌ای صرفاً به اعلام پیگیری بسنده کند.

البته تعیین زمین، تأمین زیرساخت و اجرای پروژه در حیطه وظایف دستگاه‌های اجرایی و متولیان مسکن قرار دارد، اما این دقیقاً همان جایی است که نقش نظارتی و مطالبه‌گری نماینده مجلس باید خود را نشان دهد.

مردم از نماینده خود انتظار دارند به‌جای تکرار وعده پیگیری، با مطالبه گزارش شفاف از دستگاه‌های مسئول، تعیین ضرب‌الاجل و پاسخ‌خواهی از مدیران مربوطه، نتیجه این پیگیری‌ها را به افکار عمومی ارائه کند.

اگر چند ماه پس از تجمع مردم در دفتر نماینده، دوباره همان شهروندان با همان خواسته‌ها مقابل فرمانداری صف می‌کشند، طبیعی است که درباره اثربخشی پیگیری‌های صورت‌گرفته سؤال داشته باشند.

آقای شیخی‌زاده! مردم قروه از شما گزارش پیگیری نمی‌خواهند؛ آنها نتیجه پیگیری را می‌خواهند.

۸ هزار و ۵۰۰ متقاضی فاز ششم، پنج سال از عمر و سرمایه خود را در انتظار گذرانده‌اند. برخی تمام دارایی‌شان را فروخته‌اند و هنوز نمی‌دانند قرار است خانه‌شان در کدام زمین ساخته شود.

دیگر زمان آن رسیده است که به‌جای پاس‌کاری مسئولیت‌ها، یک نفر مسئولیت پاسخگویی را برعهده بگیرد و به مردم بگوید؛ زمین کجاست؟ پروژه چه زمانی آغاز می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، این انتظار چندساله چه زمانی به پایان خواهد رسید؟

خانه‌دار شدن مردم نباید به رؤیایی تبدیل شود که هر سال با وعده‌ای تازه تمدید می‌شود!