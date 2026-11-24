گروه استان‌ها - رئیس‌جمهور با بیان اینکه با شعار و حرف نمی‌توان مردم را متقاعد کرد، گفت: مردم نتیجه را می‌بینند. آنچه اهمیت دارد، برونداد و نتیجه‌ای است که از عملکرد ما حاصل می‌شود. اگر باور کنیم که مشکلات قابل حل است، برای حل آن راه پیدا خواهیم کرد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، در ادامه برنامه سفر استانی خود به خراسان رضوی، امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی و ساخت مدارس باید با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و خیرین با سرعت بیشتری دنبال شود، اظهار کرد: باور من این است که بسیاری از کارهایی را که باید برای توسعه و پیشرفت کشور انجام می‌دادیم، می‌توانستیم بسیار زودتر انجام دهیم و اگر قرار باشد همه امور را به دولت واگذار کنیم، حل بسیاری از مسائل ممکن است سال‌ها به طول بینجامد؛ در حالی که مردم می‌توانند با حضور و مشارکت خود بسیاری از مشکلات را در مدت کوتاهی برطرف کنند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به کیفیت ساخت مدارس اظهار کرد: مدرسه فقط یک ساختمان نیست؛ مدرسه محل ساختن انسان است و اگر بتوانیم مهارت و ظرفیت‌های نهفته در وجود آنان را به فعلیت برسانیم، نتیجه چیز دیگری خواهد بود. این ما هستیم که نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های فرزندانمان را به‌درستی شکوفا کنیم و به همین دلیل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، ریشه در نوع آموزش و تربیتی دارد که از دوران کودکی شکل می‌گیرد.

رئیس‌جمهور افزود: امروز اگر دشمنان کشور تلاش کنند مراکز علمی، امکانات، دانشمندان و حتی زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهند، نمی‌توانند اندیشه و دانش انسان‌هایی را که به‌درستی تربیت شده‌اند از بین ببرند؛ به شرط آنکه از این سرمایه انسانی مراقبت کنیم و آن را پرورش دهیم.

وی با بیان اینکه تربیت صحیح می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را از ریشه کاهش دهد، تصریح کرد: اگر انسان را درست تربیت کنیم، دیگر در جامعه با معضلات و انحراف فکری و رفتاری مواجه نخواهیم بود.

پزشکیان اضافه کرد: باید انسان‌هایی تربیت کنیم که برای کشور، مردم و انسانیت تلاش کنند و برای نسل‌های آینده احساس مسئولیت داشته باشند. مدرسه‌ای که امروز می‌سازیم باید از همان ابتدا به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شود که فرزندان ما با بهترین امکانات و روش‌های آموزشی در اختیار باشند و مهارت‌هایی همچون صداقت، درستی، کار تیمی، هماهنگی، خدمت، انسانیت، حمایت از یکدیگر و عشق به ایران را بیاموزند.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت نسلی جسور، توانمند و پرسشگر افزود: فرزندان ما باید جسور باشند، بی‌مهابا سؤال کنند، پاسخ بخواهند، توانمندی‌های خود را بشناسند و برای ساختن این کشور و خدمت به مردم و این آب و خاک تلاش کنند. این ما هستیم که ذهن آنان را شکل می‌دهیم و هر آنچه در این ذهن قرار دهیم، در آینده از آن برداشت خواهیم کرد. اگر هدف ما پرورش انسان‌هایی مانند شهید سلیمانی را باشد، نتیجه آن نسلی خواهند بود که برای مردم و کشور خود فداکاری می‌کنند.

پزشکیان با اشاره به اهمیت نقش الگو در تربیت انسان‌ها اظهار کرد: شکل‌گیری ذهن و شخصیت انسان صرفاً با حرف و شعار اتفاق نمی‌افتد؛ رفتار، عملکرد و الگویی که در برابر چشم کودک و نوجوان قرار می‌دهیم، بسیار مؤثرتر از سخنرانی و توصیه است. مدرسه‌ای که می‌سازیم باید بهترین باشد تا مردم نتیجه آن را ببینند. اگر در آن مدرسه، بهترین روش‌های آموزشی به کار گرفته شود و فرزندان ما به انسان‌هایی باادب، بااخلاق، راستگو، هنرمند و توانمند تبدیل شوند، مردم خودشان برای فرستادن فرزندانشان به چنین مدارسی استقبال خواهند کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: با شعار و حرف نمی‌توان مردم را متقاعد کرد؛ مردم نتیجه را می‌بینند. آنچه اهمیت دارد، برونداد و نتیجه‌ای است که از عملکرد ما حاصل می‌شود. اگر باور کنیم که مشکلات قابل حل است، برای حل آن راه پیدا خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم یادآور شد: چه چیزی بهتر از اینکه رنگ خدا را بگیریم؛ رنگ خلاقیت، مهربانی، عزت، پناهگاه بودن و بی‌منت خدمت کردن به مردم. اگر انسان با این نگاه زندگی کند، دیگر لازم نیست صرفاً درباره ارزش‌ها سخن بگوید؛ رفتار و عملکرد اوست که این باورها را به جامعه نشان می‌دهد.

وی با تقدیر از ایثار و فداکاری خیرین یادآور شد: آن معلم عزیزی که حتی وسیله شخصی خود را می‌فروشد و برای ساخت مدرسه هزینه می‌کند، این اقدام هیچ‌گاه از ذهن و خاطره انسان‌ها فراموش نمی‌شود. یا مادری که فرزند خود را از دست داده و پس از دریافت دیه فرزندش، آن را برای ساخت مدرسه هزینه می‌کند، فداکاری او برای همیشه در خاطره جامعه و انسان‌ها باقی خواهد ماند. اینها نمونه‌هایی از هزاران فداکاری انسان‌ها برای یکدیگر و برای عزت و سربلندی کشور است.

پزشکیان با بیان اینکه ایمان و باور دینی باید در رفتار و عمل انسان نمود پیدا کند، افزود: بارها گفته‌ام که نمی‌توانم بپذیرم مسلمان باشیم، هر روز نماز بخوانیم و خداوندی را عبادت کنیم که برتر، عظیم‌تر، عالی‌تر و بی‌نیاز است، اما خودمان در برابر مسائل مختلف، ضعیف، درمانده و ناتوان باشیم. اگر خدا را عبادت می‌کنیم، باید تلاش کنیم صفات الهی را در رفتار خود متجلی کنیم؛ مهربان باشیم، عزت‌آفرین باشیم، پناهگاه مردم باشیم و بی‌منت خدمت کنیم.

وی خطاب به معلمان، مدیران، کارشناسان و سیاست‌گذاران عرصه آموزش تصریح کرد: شما معلمان عزیز می‌توانید این ذهنیت و باور را با رفتار و عملکرد خود به دانش‌آموزان منتقل کنید. هر روز می‌توان بهتر از روز قبل با بچه‌ها رفتار کرد و مهارت، علم، باور و ایمان را به آنان منتقل کرد. انسان هر روز می‌تواند یک قدم جلوتر برود و فهم، درک و آگاهی خود را افزایش دهد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تحول واقعی در مدیریت با تکرار روش‌های گذشته حاصل نمی‌شود، ادامه داد: اگر منِ سیاست‌گذار، مدیر یا کارشناس هر روز همان کاری را که دیروز انجام داده‌ام، تکرار کنم، این هنر نیست. هنر زمانی شکل می‌گیرد که هر روز یک راه جدید، یک ایده جدید و یک روش کارآمدتر و بهتر پیدا کنیم و در مسیر رشد و تعالی گام برداریم.

هیچ‌کس نباید به دلیل قومیت، جنسیت و زبان با تبعیض مواجه شود

وی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای کشور تصریح کرد: ایران سرشار از انسان‌هایی توانمندتر از من است و باید اجازه دهیم این انسان‌ها رشد کنند و به میدان بیایند. ما در کشوری با این وسعت و با این همه ظرفیت انسانی، نباید اجازه دهیم تنها عده محدودی فرصت بروز توانمندی‌های خود را داشته باشند. هر منطقه از کشور می‌تواند انسان‌های برتر و توانمند خود را داشته باشد و باید زمینه‌ای فراهم کنیم که استعدادها و خلاقیت‌های آنان شکوفا شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه آبادانی کشور با مشارکت همه مردم امکان‌پذیر است، افزود: باید اجازه دهیم انسان‌ها توانمندی و خلاقیت خود را نشان دهند و کشور را با مشارکت همه مردم آباد کنیم. کشور با همه مردم ساخته می‌شود، نه با عده‌ای محدود.برتری انسان‌ها به قومیت، جنسیت و زبان نیست، بلکه به تقوا و عملکرد درست آنهاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی اظهار کرد: دشمنان تصور کردند اگر رهبری عظیم الشان و فرماندهان ما را هدف قرار دهند و به شهادت برسانند، می‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند؛ اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نیروهایی استوارتر، قوی‌تر، محکم‌تر و باایمان‌تر شکل گرفتند.