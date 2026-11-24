گروه استان‌ها ـ سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی، سفر ریاست‌جمهوری به استان را فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های توزیع بودجه و رفع کمبودهای زیرساختی دانست.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی‌امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استان خراسان رضوی در حوزه‌های زیرساختی با چالش‌های جدی و عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی روبه‌رو است که نیازمند بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای در آستانه سفر ریاست‌جمهوری است.

وی افزود: در این راستا، عدم توازن در توزیع زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و تمرکز پروژه‌های آزادراه در غرب و مرکز کشور، از جمله مواردی است که موجب ایجاد خلأ زیرساختی در شرق کشور و استان خراسان رضوی شده است.

اخلاقی‌امیری ادامه داد: استان خراسان رضوی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است که توسعه منطقه را با محدودیت روبه‌رو کرده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، تمرکز پروژه‌های آزادراه در غرب و مرکز کشور، منجر به سهم اندک این استان از زیرساخت‌های جاده‌ای شده است؛ به‌طوری که پروژه استراتژیک «آزادراه حرم تا حرم» با وجود گذشت ۱۴ سال از آغاز، همچنان با سرعت بسیار پایین پیش می‌رود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز، پروژه‌های کلیدی نظیر «قطار سریع‌السیر تهران-مشهد» و «قطار برقی» همچنان در مراحل مطالعاتی باقی مانده و از مرحله اجرایی فاصله دارند. همچنین، بخش هوانوردی استان نیز از این بحران مستثنی نیست؛ فرودگاه بین‌المللی هاشمی‌نژاد با ظرفیت محدود خود توان پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون را ندارد و پروژه «شهر فرودگاهی» نیز همچنان در مراحل اولیه مطالعاتی متوقف مانده است.

وی افزود: وضعیت منابع آبی در خراسان و شرق کشور در سطح بحرانی قرار دارد. با وجود طرح‌های قدیمی نظیر انتقال آب از دریای عمان، پروژه‌هایی مانند انتقال آب از سد شورویجه و هزار مسجد نیز همچنان به نتیجه نرسیده‌اند. علاوه بر این، عدم پیگیری مناسب در بخش صنایع برای ایفا کردن سهم خود در مصرف آب، روند بهبود وضعیت را دشوار کرده است.

اخلاقی‌امیری ادامه داد: سرانه بهداشت در استان پایین است، اما مسئله اینجاست که ما فقط جمعیت خود استان را نداریم؛ با حجم عظیمی از زائران امام رضا (ع) و همچنین اتباع خارجی روبه‌رو هستیم که همگی از منابع و سرانه بهداشتی استان استفاده می‌کنند. این یعنی فشار بر سیستم درمانی بسیار فراتر از محاسبات اولیه است و نوعی توزیع ناعادلانه منابع در سطح کشور را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: مشهد در سال‌های اخیر با چالش جدی آلودگی هوا روبه‌رو بوده و در بسیاری از روزها، میزان آلودگی این شهر از تهران نیز فراتر می‌رود. تداوم استفاده از مازوت در نیروگاه توس از دلایل اصلی این وضعیت است. علاوه بر این، مشکلات شهری نظیر حاشیه‌نشینی، کمبود پارکینگ در اطراف حرم مطهر و ترافیک گسترده، از دیگر مواردی است که نیازمند مداخله دولتی است.

اخلاقی‌امیری در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح شده، علاوه بر نیاز مبرم به تخصیص اعتبارات بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی به استان، مسائل زیرساختی و شهری مشهد همچون حاشیه‌نشینی و مشکلات ترافیکی و پارکینگ نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.